Corinthians joga mal, perde para o Novorizontino e é eliminado na semifinal do Paulistão Estadão Conteúdo 28.02.26 22h58 O Corinthians não conseguirá repetir o título do Campeonato Paulista do ano passado. Neste sábado, 28, o time perdeu para o Novorizontino por 1 a 0 na semifinal do Paulistão 2026 e deu adeus à competição estadual. O gol da vitória da equipe de Novo Horizonte foi marcado por Mayk, aos 29 minutos do segundo tempo. Fundado em 2010, o novo Novorizontino chega agora à primeira final de Paulistão em sua história. O time mostrou novamente porque foi o melhor da primeira fase com uma derrota imponente sobre a equipe do Parque São Jorge. Na inédita decisão, o Novorizontino aguarda o resultado do clássico entre Palmeiras e São Paulo, que se enfrentam neste domingo em Barueri. Já o Corinthians, após quase emendar o final da temporada passada com o título da Copa do Brasil na atual, terá alguns dias sem jogos pela frente. A equipe de Dorival Júnior volta a atuar somente no dia 11 de março, contra o Coritiba, pelo Brasileirão. No primeiro tempo, os mandantes começaram melhor e pressionaram o Corinthians, mostrando porque foram o melhor time da primeira fase do Paulistão. Após segurar o "abafa" do adversário, veio a pausa para hidratação e Dorival ajustou o Corinthians. A partir daí, o time Alvinegro começou a criar e teve boas chances, mesmo não conseguindo entrar na área adversária. De forma geral, o primeiro tempo foi muito truncado. No segundo tempo, o Corinthians seguiu sofrendo para criar chances e foi punido. Aos 29 minutos, Robson saiu da área e cruzou, a bola correu a área toda até achar Mayk, nas costas de Matheuzinho, livre para completar para o fundo das redes. FICHA TÉCNICA NOVORIZONTINO 1 x 0 CORINTHIANS NOVORIZONTINO - Jordi; Alexis Alvariño, Dantas, Patrick, Mayk (Juninho), Leo Naldi, Oyama, Matheus Bianqui (Castrillon), Romulo (Eduardo Brock) e Vinicius Paiva (Tavinho); Robson Técnico: Enderson Moreira. CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Breno Bidon (Pedro Raul), Raniele (Vitinho), Allan (Gui Negão), Rodrigo Garro (Dieguinho) e André (Carrillo); Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior. GOL - Mayk, aos 29 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Matheus Bianqui, Castrillon, Dantas e Jordi (Novorizontino); Matheuzinho, Bidon, André, Allan e Gui Negão (Corinthians). ÁRBITRO - João Vítor Gobi. PÚBLICO - 10.899 torcedores. RENDA - R$ 1.179.530,00. LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.