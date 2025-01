Supercopa Grão-Pará: FPF anuncia Gleika Pinheiro como árbitra da final entre Paysandu e Tuna

A Federação Paraense de Futebol (FPF) anunciou Gleika Pinheiro como árbitra principal da final da Supercopa Grão-Pará 2025, que será disputada entre Tuna e Paysandu. O duelo ocorrerá no próximo domingo (12), no Mangueirão. Esta será a primeira vez na história do futebol paraense que uma mulher comandará a final de um torneio masculino da elite local.

Como auxiliares, Gleika terá Nayara Lucena e Luis Diego Lopes. Na posição de quarto árbitro, o responsável será Fernando Mendes. Em dezembro, o Núcleo de Esportes de OLiberal havia adiantado que o nome da juíza estava sendo estudado para apitar a final do torneio local.

Gleika é um dos destaques do quadro da FPF e já realizou diversos treinamentos na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além de integrar o quadro da CBF. Conforme divulgado pela Federação Paraense, a ação "faz parte de um esforço contínuo para criar espaços para mulheres no esporte, o que já havia sido observado em finais da Série B1 e campeonatos de base", demonstrando o compromisso da instituição com a inclusão e promoção da igualdade de gênero no esporte.

Em dezembro, Gleika foi vítima de comentários misóginos feitos por um radialista após a partida entre Capitão Poço e Independente de Tucuruí, pela final da Série B1 do Parazão, a "Segundinha". A partida terminou com a vitória do Galo Elétrico por 2 a 1.

No anúncio, a FPF destacou as qualidades das árbitras e a importância da escalação da paraense para o duelo.

"A presença de Gleika e Nayara reflete o trabalho consistente da FPF em promover o empoderamento e a representatividade feminina no esporte. O incentivo à participação de mulheres em todas as esferas do futebol — seja como árbitras, atletas, técnicas ou dirigentes — é uma prioridade da FPF. Por meio de estruturas de apoio, políticas de igualdade de gênero e campanhas educativas, a entidade busca remover barreiras históricas e criar oportunidades para transformar o cenário esportivo em um ambiente mais inclusivo e respeitoso", destacou a FPF por meio de suas redes sociais.

A final da Supercopa Grão-Pará marcará o início da temporada de 2025 do futebol paraense. O torneio será disputado entre o Paysandu, campeão paraense de 2024, e a Tuna, vencedora da Copa Grão-Pará no ano passado. O jogo está marcado para as 17h, no estádio Mangueirão, no dia 12 de janeiro. A partida terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.