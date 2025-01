Marlon cita preparação da Tuna e foco na decisão da Supercopa Grão-Pará contra o Paysandu

No próximo domingo (12) a Tuna terá seu primeiro compromisso na temporada 2025. A Lusa encara o Paysandu, na grande decisão da Supercopa Grão-Pará, onde reúnem os campeões da Copa Grão-Pará (Tuna) e o campeão paraense (Paysandu). A partida ocorre às 17h no Mangueirão e quem vencer garante a primeira taça da temporada. O experiente Marlon, está na sua terceira passagem seguida pela Tuna e falou sobre a preparação da equipe para o clássico diante do Papão.

Com 39 anos e pela terceira vez seguida jogando pela Tuna, o zagueiro Marlon comentou sobre como está a pré-temporada da Lusa, os desafios da equipe, além de citar a importância da conquista da Supercopa Grão-Pará, um título inédito para a galeria da Lusa do Souza.

“Sabemos que será um jogo difícil, mas nos preparamos da melhor maneira possível, junto com comissão técnica, os novos jogadores que chegaram. Estamos tentando assimilar os treinamentos, para que possamos nos impor dentro de campo. Sabemos da força do adversário, mas estamos trabalhando para levantar essa taça, o quanto ela é importante para a Tuna e para os atletas”, disse.

A Tuna é a terceira maior detentora de títulos do Parazão e terá pela frente nesta temporada um calendário cheio. Marlon sabe das dificuldades que a Águia Guerreira terá ao longo dessa caminhada, mas garante empenho em campo para ajudar a Lusa em um ano importante para as pretensões cruzmaltinas.

“Conseguimos todas as vagas em competições para a Tuna. Estamos nos preparando muito bem para a temporada, que possamos fazer grandes campanhas e elevar o nível da Tuna, é um clube grande no Estado e vamos buscar colocar a Tuna em um lugar que ela merece”, falou.

Experiente, Marlon passou por vários clubes do futebol paraense e nacional. Em Belém atuou por Remo, Paysandu e Tuna, além de ter passagens pelo Águia de Marabá, Castanhal e Pinheirense, clube onde iniciou a carreira. O jogador esteve na conquista da Copa Grão-Pará, com a Lusa e busca mais uma taça para sua coleção.