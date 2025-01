Novo presidente da Tuna Luso, Miltoniel Santos, toma posse e planeja reformulação no clube

Miltoniel Santos assumiu oficialmente a presidência da Tuna Luso no último sábado (4), durante cerimônia realizada na sede social do clube, em Belém. Ele assume o lugar da ex-presidente Graciete Maués, que comandou a equipe nos últimos anos. Os vices Roberto Figueiredo e Charles Tuma também tomaram posse. O evento foi marcado, ainda, pela celebração dos 122 anos de fundação da Águia do Souza.

Em seu discurso de posse, Miltoniel destacou a rica história da Tuna Luso, o clube mais antigo de Belém. Ele reconheceu que a equipe, que já viveu tempos de glória, perdeu relevância nos últimos anos e ressaltou que a principal meta de sua gestão será a reestruturação física e administrativa do clube.

O novo dirigente apontou os desafios que enfrentará inicialmente. Segundo ele, diversas atualizações e melhorias precisam ser realizadas para alinhar o clube às normas e, principalmente, para tornar o time de futebol – além de outras modalidades esportivas – competitivo novamente.

"Neste mês [janeiro], estamos iniciando o Campeonato Paraense e a Supercopa, contra o Paysandu. O time precisa ser montado com antecedência, e isso coincidiu com várias alterações necessárias no estatuto. Uma de nossas prioridades era formar uma equipe competitiva para começarmos o ano com o pé direito. O time está treinando e, se Deus quiser, teremos sucesso neste primeiro momento", afirmou o presidente. Ele ainda enfatizou que o progresso da Tuna dependerá de apoio e investimentos.

Evento também marcou a celebração dos 122 anos da Tuna (Divulgação / Ascom Tuna)

"Precisamos de motivação, incentivar os atletas e buscar parcerias, patrocínios e abnegados. Também devemos buscar apoio junto aos órgãos governamentais para realizar as melhorias na estrutura do futebol", completou o dirigente.

Miltoniel Santos presidirá a Tuna pelos próximos três anos. Ele foi eleito com 139 votos, superando Luiz Gonzaga nas eleições. A temporada da Águia do Souza começará oficialmente no dia 12 de janeiro, com a disputa da Supercopa Grão-Pará contra o Paysandu. Além disso, o clube participará do Campeonato Paraense, Série D do Brasileirão e Copa do Brasil.