Tuna estreia com derrota para o Bandeirante na Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Tuna Luso Brasileira iniciou a sua trajetória na Copa São Paulo de Futebol Júnior com derrota. A Lusa enfrentou o Bandeirante-SP, na tarde desta sexta-feira (3), na cidade de cidade de Brodowski (SP) e foi derrotada pelo placar de 2 a 1, na estreia dos clubes na competição.

O clube paulista saiu na frente logo no começo do jogo. Aos 18 minutos a equipe do Bandeirante interceptou a saída de bola da Tuna, trocou passes e a bola chegou na ponta esquerda para Richard, que invadiu a área e chutou forte, sem chances para o goleiro da Águia, abrindo o marcador, 1 a 0 para o Bandeirante.

A Tuna não se entregou na partida e foi para cima. A equipe paraense conseguiu chegar ao empate em cobrança de pênalti, aos 36 minutos, em batida com categoria do jogador Alê, que deslocou o goleiro e deixou tudo igual, 1 a 1.

Na volta para o segundo tempo a equipe paulista voltou mais ligada e conseguiu ficar á frente do placar novamente. Após triangulação na frente da área, Richard recebeu, tirou o jogador da tuna e tentou driblar o goleiro cruzmaltino, mas foi derrubado. Pênalti assinalado para o Bandeirante e cobrado por Fernandes, aos 6 minutos da segunda etapa e marcou o gol da vitória da equipe do Bandeirante.

A Tuna faz parte do grupo 6 da Copinha, ao lado do Bandeirante-Sp, Azuri-PR e Botafogo-SP. O próximo compromisso da Águia Guerreira na Copa São Paulo de Futebol Júnior está marcado para a segunda-feira (6), às 15h15, contra o Azuri-PR.