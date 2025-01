Tuna inicia venda de ingressos promocionais para final da Supercopa Grão-Pará; veja os valores

A Tuna iniciou a venda de ingressos para a final contra o Paysandu, válida pela Supercopa Grão-Pará. A partida está marcada para o próximo domingo, 12 de janeiro, às 17h, no Estádio Mangueirão.

Os ingressos começaram a ser vendidos na sede social do Águia do Souza na última quarta-feira (08). O único setor disponível para a torcida da Tuna será nas cadeiras do lado A do Mangueirão, com preços de R$ 30 até sábado (11). No dia do jogo, o valor dos ingressos aumentará para R$ 35. É importante destacar que os bilhetes são exclusivos para o torcedor tunante.

O Paysandu também já está comercializando ingressos para a final. Os preços para as arquibancadas são de R$ 50, enquanto as entradas para o setor das cadeiras custam R$ 120. A meia-entrada será vendida por R$ 25 e R$ 60, respectivamente, e estará disponível para retirada no dia 10 de janeiro, das 9h às 18h, no Estádio Banpará Curuzu. A gratuidade também será distribuída na mesma data, mas no horário das 8h às 12h.

Supercopa Grão-Pará

A Supercopa Grão-Pará reúne os campeões das principais competições estaduais, como o Campeonato Paraense e a Copa Grão-Pará, em um confronto único que abre oficialmente o calendário do futebol paraense. Esta "nova" competição, que teve sua origem em 2024, está prestes a iniciar sua segunda temporada neste ano.

Na edição anterior, o Águia de Marabá, campeão do Campeonato Paraense de 2023, enfrentou o Canaã, vencedor da Série B1 (critério de classificação na época) do mesmo ano. O Águia saiu vitorioso da partida, consagrando-se o primeiro campeão da Supercopa Grão-Pará ao vencer por 1 a 0.

Em 2025, o Lobo e a Águia do Souza se enfrentarão pela primeira vez na competição. O Paysandu chega à final após conquistar o Campeonato Paraense de 2024 ao vencer o Remo. Por sua vez, a Tuna Luso foi campeã da Copa Grão-Pará, torneio disputado entre os seis times que não conseguiram se classificar para a semifinal e final do Parazão, derrotando o São Francisco por 2 a 1.

Serviço

Paysandu x Tuna

Data e local: 12/01 – Mangueirão

Cadeira: R$ 30

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador de esportes de OLiberal.com)