Sem chances de continuar na Copinha, Tuna encara o Botafogo-SP na última partida da primeira fase

A Tuna Luso encerra nesta quinta-feira (09/01) a participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Já eliminada, a equipe cruzmaltina encara o Botafogo-SP, no Estádio Mário Lima Santos, em Brodowski (SP), a partir das 13h, pela 3ª rodada da primeira fase da competição.

A equipe cruzmaltina termina a participação na Copinha sem conseguir a classificação para o mata-mata da competição, tendo acumulado derrotas nas duas primeiras rodadas da primeira fase, ficando com a quarta e última posição da tabela do Grupo 6, que divide com o próximo rival, Botafogo-SP, além do Azuriz e Bandeirantes.

VEJA MAIS

Mesmo em caso de vitória da Tuna, o Botafogo-SP ainda mantém a classificação garantida, deixando a segunda vaga para a disputa entre Azuriz e Bandeirantes, que se enfrentam um pouco depois, às 15h15.

Ficha técnica

Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025

Botafogo-SP x Tuna Luso (primeira fase - 3ª rodada)

Data: quinta-feira (09/01)

Hora: 13h

Local: Estádio Mário Lima Santos, em Brodowski (SP)

Árbitro: Nelson Marques da Silva

Assistentes: Anderson Lucas de Lima e Elias Cedraz Santiago Carneiro