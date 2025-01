Copinha 2025: Capitão Poço perde a segunda e está matematicamente eliminado da competição de base

O Mirassol venceu o Capitão Poço por 3 a 2, na tarde deste domingo, no estádio Manuel Francisco Ferreira, em Bálsamo, em partida válida pela segunda rodada do Grupo 4 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Marcaram para o Mirassol Fabrício Lima, duas vezes, e Juninho, de pênalti, enquanto Felipe Ourém e Marcos descontaram para o time paraense.

O resultado elimina o Capitão Poço, que segue na lanterna do grupo 4 e encerra sua participação na próxima quarta (8), contra o Rio Branco-ES.

O confronto começou intenso, com o Mirassol buscando o ataque desde os primeiros minutos. Logo aos quatro minutos, Vinicius Bacchi fez boa jogada pela esquerda, se livrou da marcação e encontrou Fabrício Lima na pequena área. O camisa 9 aproveitou e abriu o placar para o time paulista.

A reação do Capitão Poço veio rápido. Aos 18 minutos, em cobrança de falta, Claudio levantou a bola na área, e Felipe Ourém subiu bem para cabecear e empatar a partida. Apesar do equilíbrio, o Mirassol voltou a comandar o placar aos 30 minutos, novamente com Fabrício Lima, que completou passe de Vinicius Bacchi com um chute firme para marcar o segundo.

VEJA MAIS

O time paraense não se entregou e conseguiu nova igualdade aos 40 minutos. Jhonnata encontrou Marcos dentro da área, e o camisa 10 finalizou sem chances para o goleiro, deixando tudo igual: 2 a 2.

Quando o primeiro tempo se encaminhava para o fim, o Mirassol voltou a ter vantagem. Nos acréscimos, após uma jogada dentro da área, o árbitro assinalou pênalti para o time paulista. Juninho bateu rasteiro no canto esquerdo e garantiu o terceiro gol da equipe, fechando o placar.

Com o triunfo, o Mirassol soma seis pontos e segue na liderança do Grupo 4. Ainda neste domingo, Criciúma e Rio Branco-ES se enfrentam para fechar a rodada. A vitória deixa o Mirassol próximo da classificação para a próxima fase da competição.