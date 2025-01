Copinha 2025: Capitão Poço sofre derrota para o Criciúma na estreia da competição de base

Na estreia do Capitão Poço na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, a equipe paraense deu trabalho, mas acabou derrotada pelo Criciúma na noite desta quinta-feira. O jogo foi decidido apenas aos 40 minutos do segundo tempo, quando Libania marcou o único gol da partida, garantindo a vitória do time catarinense por 1 a 0 no estádio municipal de Bálsamo.

A partida começou com as duas equipes se estudando e evitando jogadas arriscadas. Aos 12 minutos, o Criciúma teve uma grande chance de abrir o placar em um pênalti, mas Hiago, camisa 9, desperdiçou ao chutar por cima do gol. O equilíbrio marcou o restante do primeiro tempo, com poucas chances claras para ambos os lados e o placar permanecendo zerado.

Na segunda etapa, o Criciúma voltou mais agressivo e conseguiu impor pressão, obrigando o goleiro Flávio, do Capitão Poço, a fazer boas defesas. Mesmo assim, a equipe estreante mostrou organização e levou perigo nos contra-ataques, equilibrando as ações em campo. No entanto, aos 40 minutos, Libania aproveitou uma sobra na pequena área e finalizou com precisão, selando o resultado a favor do time catarinense.

Com os três pontos, o Criciúma ocupa a segunda posição no Grupo Bálsamo, atrás do Mirassol, que venceu o Rio Branco por 2 a 0. O Capitão Poço, apesar da derrota, demonstrou potencial e buscará a recuperação na próxima rodada.

Próximos Jogos



No domingo, às 16h (horário de Brasília), o Capitão Poço enfrentará o líder Mirassol. Mais tarde, às 18h15, o Criciúma encara o Rio Branco.