Copinha 2025: Capitão Poço vai em busca de reabilitação contra o Mirassol neste domingo (5)

Depois de perder na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Capitão Poço volta a campo neste domingo (5) para enfrentar a equipe do Mirassol. O jogo é válido pela segunda rodada do grupo 4, da fase de grupos da competição. O duelo começa a partir das 16 horas, no estádio de Bálsamo, interior paulista.

O Capitão Poço participa pela primeira vez da Copinha e, logo na estreia, recebeu o Criciúma. Ainda que tenha feito uma boa partida, o time do técnico Tharllys Romão não conseguiu segurar o ataque adversário e o resultado foi um infeliz 1 a 0 para o clube catarinense. Neste domingo, o time tem mais uma chance de se manter vivo na competição, mas precisa vencer para subir na tabela, onde ocupa atualmente a lanterna, sem pontos marcados.

A fase de grupos da Copinha tem três rodadas, ou seja, se perder mais uma, dificilmente o time avança. Além dele, estão no grupo 4 o Criciúma, Mirassol e o Rio Branco-ES. Os dois primeiros dividem a liderança da chave com três pontos cada. Ao final da fase, passam para a fase seguinte os dois melhores de cada chave.

Além do Capitão Poço, o Pará tem mais dois representantes. A Tuna Luso integra o grupo 6 e também perdeu na estreia, enquanto o Carajás só entra em campo neste domingo (5), contra o Fortaleza, pelo grupo 25.

Considerada a maior competição de base do mundo, a Copa São Paulo conta com 128 clubes divididos em 32 grupos de quatro equipes. Avançam à fase de mata-mata os dois melhores de cada chave, até a decisão do título. A final é marcada sempre para o dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista, na Arena Mercado Livre Pacaembu, que volta a ser palco da grande decisão após cinco anos.