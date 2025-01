Copinha 2025: Tuna larga na frente, mas leva a virada e acaba eliminada da competição

A Tuna Luso lutou o quanto pôde, mas não resistiu à pressão adversária e acabou derrotada pela segunda vez na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desta vez, o revés foi para o Azuriz, que venceu o duelo da tarde desta segunda-feira (6) por 2 a 1. O placar manteve a Águia Guerreira na lanterna do grupo 6, agora sem chances de classificação à próxima fase.

Apesar do fim dramático, o time começou a partida com bastante força, atacando pelos lados, criando boas jogadas de ataque, seja em ligação direta ou toque de bola. A partir dos 10 do primeiro tempo, a pressão foi aumentando até que, aos 18, o marcador foi inaugurado com o gol de Xamã. A vantagem foi administrada por boa parte do tempo, mas aos 40 veio o empate do Azuriz, com Xamã, encerrando a etapa inicial.

VEJA MAIS

O segundo tempo começou diferente, com o jogo mais truncado e faltoso, com poucas chances criadas. Aos 14, a Tuna quase marca o segundo em cobrança de falta perto da trave. Aos 19 outra grande chance desperdiçada, agora por Sam. A falta de tato na última bola resultou na virada do Azuriz. Depois de marcar o travessão, Vinícius colocou o time na frente, fechando o marcador em 2 a 1.

A segunda derrota seguida manteve o time sem ponto marcado, restando apenas a despedida da Copinha nesta quinta-feira (9), contra o Botafogo-SP, às 13 horas. O Azuriz, por sua vez, entra em campo no mesmo dia, às 15h15, contra o CA Bandeirante, fechando a fase de grupos da Copinha.