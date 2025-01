Copinha 2025: Tuna Luso estreia na competição nesta sexta (3) contra o CA Bandeirante

Depois de 25 anos, a Tuna Luso volta a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A estreia da Águia Guerreira será nesta sexta-feira (3), a partir das 13 horas, no estádio municipal de Brodowski, contra a equipe do CA Bandeirante.

Sob o comando do técnico Marcos Sadala, o elenco tunante vem fazendo um trabalho intenso de preparação. A delegação deixou a capital paraense no dia 31 e já se encontra no interior paulista. Integrante do grupo 6, a Tuna terá pela frente também Azuriz-PR e Botafogo-SP.

VEJA MAIS

Após finalizar os trabalhos de preparação, o treinador falou sobre as expectativas futuras na Copinha e se mostra bastante confiante, sobretudo após o sucesso alcançado a nível local, com os títulos da Copa Pará Sub-20 Metropolitano 2024, Supercopa Pará Sub-20 2024 e o Campeonato Paraense Sub-20 2023.

"Fizemos uma viagem tranquila. Nossa equipe vem treinando, se preparando para essa grande estreia na Copa São Paulo. A expectativa é a melhor possível. Nosso time está entrosado, trabalhamos muito e estamos confiantes com a nossa participação. Papai do céu vai nos abençoar e vamos sair desse confronto com um resultado positivo", disse.

O próximo jogo será no dia 6, contra o Azuriz, e o terceiro e último da chave no dia 9, contra o Botafogo-SP. Além do técnico Marcos Sadala, fazem parte da delegação tunante o coordenador Barata, o preparador físico Arthur, o fisioterapeuta Sérgio e o roupeiro Júnior.