Copinha 2025: Carajás leva sufoco, mas garante o empate com o Fortaleza na estreia da competição

Fortaleza e Carajás estrearam na Copa São Paulo de Futebol Júnior com um empate em 2 a 2, neste domingo (5), pela primeira rodada do Grupo 25. Kauê Canela e Lucca Prior marcaram para o Fortaleza, enquanto Higor e Kafuringa balançaram as redes para o time paraense. Com o resultado, todos os times da chave somam um ponto até o momento.

A partida teve um início curioso, com uma queda de energia interrompendo o jogo por alguns minutos. Quando a luz foi restabelecida, o Carajás abriu o placar com Higor, que finalizou com precisão após boa jogada coletiva. O técnico do Fortaleza, Léo Porto, buscava acalmar seus jogadores, pedindo foco para evitar erros. Pouco depois, o Fortaleza quase empatou com Tavinho, mas o atacante desperdiçou a chance ao ser parado pelo goleiro adversário.

O empate veio ainda no primeiro tempo. Kauê Canela aproveitou uma bola que sobrou na área e finalizou sem chances para o goleiro, deixando tudo igual antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Fortaleza virou o jogo logo no primeiro lance. Lucca Prior recebeu pela direita, invadiu a área e marcou o segundo do time cearense. Animado, o Leãozinho quase ampliou com Bruninho, que acertou a trave em uma jogada de longa distância.

Mesmo em desvantagem, o Carajás não desistiu. Kafuringa aproveitou um cruzamento preciso e mandou para o gol, empatando novamente a partida. Nos minutos finais, as duas equipes tentaram o gol da vitória, mas as defesas se mantiveram firmes, garantindo o 2 a 2 como placar final. Na próxima quarta (8), o Carajás enfrenta o Ituano, em Santana de Parnaíba, às 16h45.