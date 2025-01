Paysandu encaminha a contratação de goleiro que disputou Série A para a temporada de 2025

O Paysandu deve anunciar um novo reforço em breve. O clube bicolor encaminhou a contratação do goleiro Alisson Machado dos Santos, ex-Criciúma-SC. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Papão. O jogador já está na Curuzu e participa dos treinos de pré-temporada com o restante do elenco bicolor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Alisson tem 29 anos e estava no Criciúma há quatro temporadas. No último ano, como reserva, o jogador disputou a Série A do Brasileirão com a equipe. O goleiro entrou em campo em seis oportunidades na competição. Ao todo, foram sete jogos disputados em 2024, sendo um deles pelo Campeonato Catarinense.

Segundo as informações, o goleiro iria fechar com o América de Cali, mas o Paysandu decidiu investir no atleta e acabou acertando com o arqueiro.

VEJA MAIS

Antes do Paysandu, Alisson passou pelo Paraná-PR, onde disputou duas temporadas. Em 2020, o arqueiro defendeu o gol da equipe em 29 partidas, sendo este o seu maior número de jogos disputados em um ano. Além disso, o jogador passou pelo Figueirense-SC e pelas categorias de base do Internacional-RS.

Já integrado ao elenco bicolor, o jogador deve ser anunciado nos próximos dias, possivelmente antes da final da Supercopa Grão-Pará contra a Tuna Luso, que marca o início da temporada do futebol paraense.

Atualmente, o Papão tem no elenco dois atletas para a posição com contratos renovados: o titular Matheus Nogueira e Iago Hass, que era o terceiro goleiro na última temporada. Ainda não se sabe se Alisson chega para ser o primeiro ou segundo reserva.