Paysandu apresenta atacante chileno sondado pelo Remo: 'Escolhi o único que foi à Libertadores'

Dos oito atacantes que compõem o ataque bicolor neste início de temporada, três são estrangeiros. Matías Cavalleri é um deles. Chileno de nascimento, o avançado de 26 anos foi apresentado ao Papão da Amazônia nesta quarta-feira (8). No primeiro contato com a imprensa local, o jogador falou sobre suas aspirações e citou os motivos que o levaram a assinar com o clube, mesmo sendo sondado pelo maior rival.

"Houve o interesse do Remo, os dois clubes queriam, mas escolhi o Paysandu porque é um clube com mais títulos, o único do norte que foi para a Libertadores. É um clube grande, com torcida incrível que chama atenção fora daqui", disse, plantando de cara a sua primeira semente na rivalidade entre os clubes paraenses.

Disputas à parte, Matías contou que a primeira experiência no futebol brasileiro foi planejada por ele, justamente por ser um mercado de maior visibilidade, expressão e competitividade.

"O Brasil sempre me chamou atenção pela forma como vê o futebol. A torcida é muito apaixonada. No Chile não se dá tanta importância como aqui. Então isso me fez aceitar o desafio. Escolhi o Paysandu pois é um clube grande, com uma torcida tremenda que vibra, apoia ao máximo e canta o jogo inteiro". Apesar disso, ele não esconde as dificuldades ao chegar na capital paraense.

"No primeiro dia foi um pouco estranho, um clima novo, muito quente. Não estou acostumado com essa temperatura, mas de forma geral estou muito feliz aqui no Paysandu, na cidade, com a torcida. Espero fazer o meu melhor aqui e ajudar o Paysandu a chegar nos seus objetivos", completa.

O Paysandu é o primeiro clube brasileiro do atleta, que vem do Unión La Calera, do Chile. Além do país de origem, o atacante também jogou no Newell´s Old Boys, da Argentina. Além dele dos já citados, compõem o ataque bicolor Nicolas, Rossi, Marcelinho, Marlon e Thalyson.