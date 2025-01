Paysandu anuncia novo plano de sócio torcedor com valor mais acessível; saiba detalhes

O Paysandu está em busca de mais associados para alcançar o maior número de sócios adimplentes da história do clube e, para isso, anunciou nesta quarta-feira (08/01) a criação de um plano sócio-torcedor mais acessível para a Fiel Bicolor, o "Payxão Prime". Este plano, com valor inferior ao do plano regular, oferece acesso aos jogos do time em casa.

O custo do plano será de R$ 69,90, valor que foi possível graças a uma negociação dos naming rights com uma empresa privada. Entre os benefícios para os associados, estão a entrada nos estádios por portões exclusivos, a oportunidade de cobrar pênaltis nos intervalos dos jogos, visitas especiais, participação em outras experiências, descontos em lojas oficiais e, ainda, o acesso à arquibancada em todos os jogos com mando do Papão mediante check-in prévio.

Para o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, a redução no valor do novo plano visa aumentar a adesão dos torcedores nesta temporada.

“Nós sempre dizemos que o sócio é o nosso grande patrocinador, pois o recurso injetado é fundamental para a organização financeira do clube. Por isso, decidimos reduzir o preço do plano de arquibancada, o de maior procura, para aumentar o número de associados e, assim, elevar a arrecadação", explicou.

A parceria do Paysandu com uma empresa de engenharia também deve viabilizar a construção de uma nova central de atendimento ao sócio-torcedor no Estádio da Curuzu, além de promover outras reformas na "casa" do Papão.

O torcedor pode aderir ao plano arquibancada virtualmente, por meio do site, ou escolher outros planos disponíveis, também online ou presencialmente, no Estádio da Curuzu. Não há taxas de matrícula ou adesão.

A primeira partida do Papão em casa nesta temporada será no próximo domingo (12/01), na final da Supercopa Grão-Pará, contra a Tuna Luso. A bola rola a partir das 17h, no Estádio do Mangueirão.