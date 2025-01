Paysandu atinge limite de estrangeiros previsto no Regulamento Geral da FPF

O Paysandu é o time paraense que mais contratou estrangeiros na última temporada e, neste ano, para o Parazão, já está no limite estabelecido pelo Regulamento Geral da Competição de 2025. Atualmente, o Papão tem cinco estrangeiros no elenco, sendo três contratados nesta janela de transferência e dois remanescentes.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu.

O atacante argentino Benjamin Borasi foi uma das apostas do clube bicolor na segunda parte da temporada, e a contratação deu certo. O jogador conseguiu se adaptar à equipe e ajudou o time a permanecer na Série B do Brasileirão. Ao todo, foram 16 partidas com a camisa do Papão, três gols e duas assistências.

Outro que renovou com o Bicola é o zagueiro uruguaio Yeferson Quintana, de 28 anos. O jogador foi bastante utilizado na segunda metade do Campeonato Brasileiro. Com a camisa do Paysandu, em 2024, foram 23 partidas e um gol marcado.

VEJA MAIS

Neste ano, o Bicola já contratou mais três atletas estrangeiros para reforçar a equipe: o meia equatoriano Joseph Espinoza e os atacantes Pedro Delvalle, do Paraguai, e Matías Cavalleri, do Chile.

A contratação de Cavalleri foi de surpresa. Inicialmente, os rumores eram de que o Remo estava interessado no jogador chileno, mas o Paysandu virou o jogo e deu um chapéu no rival, contratando o atleta. O atacante tem 26 anos e vem de três temporadas na equipe chilena Unión La Calera.

Para Delvalle, esta será a primeira experiência fora de seu país. O jogador fez toda a sua carreira no futebol paraguaio. Outro que jogará longe de casa pela primeira vez é o meia Espinoza, que sempre atuou no Equador.

Em 2024, o Paysandu bateu o recorde de estrangeiros na equipe, com seis atletas: Esli García (Venezuela), Quintana (Uruguai), Cazares (Equador), Borasi (Argentina), Yony González (Colômbia) e Joel (Camaronês).

Mesmo com o limite, o regulamento não impede que o Paysandu contrate mais estrangeiros. Conforme o Regulamento Geral de Competições, divulgado pela Federação Paraense de Futebol (FPF), os clubes só poderão relacionar, nas súmulas de cada partida, até cinco atletas estrangeiros. Os jogadores refugiados não são registrados como estrangeiros e, sendo assim, não entram no critério.

"Os clubes poderão relacionar, nas súmulas de cada partida, até 5 (cinco) atletas estrangeiros, excepcionados os registrados como refugiados que, para efeitos das competições coordenadas pela FPF, equiparam-se aos atletas nacionais, sem nenhuma restrição de direitos", diz o artigo 44 do Regulamento Geral de Competições.

Possibilidade de mudanças

Segundo o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, há a possibilidade de mais estrangeiros serem inscritos no Parazão deste ano. Segundo ele, há um movimento para que o RGC seja alterado e equiparado às normas da CBF. Dessa forma, o limite de jogadores nascidos fora do país subiria de cinco para sete. No entanto, o documento ainda não foi atualizado no site da entidade.