Paysandu confirma alteração de horário na partida contra o Capitão Poço, pela 1ª rodada do Parazão

A partida entre Paysandu e Capitão Poço, válida pela 1ª rodada do Campeonato Paraense, sofrerá alterações. O duelo, que estava marcado para ocorrer às 16h do dia 19 de janeiro, foi adiado para as 18h. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do clube bicolor.

Apesar da mudança de horário, a data e o local da partida permanecem inalterados. O confronto será disputado no estádio da Curuzu, em Belém. As alterações ainda não foram oficializadas pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

A primeira partida do Paysandu na temporada, no entanto, será contra a Tuna Luso. As equipes se enfrentam neste domingo (12), às 17h, no estádio Mangueirão, pela final da Supercopa Grão-Pará. O torneio reúne os campeões do Campeonato Paraense e da Copa Grão-Pará da temporada passada.

Até o momento, o Paysandu já contratou dez jogadores para a próxima temporada. A equipe segue realizando atividades de pré-temporada no CT Raul Aguilera, localizado no bairro das Águas Lindas, já se preparando para o duelo contra a Lusa. O clássico terá transmissão em tempo real pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.