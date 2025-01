Chuva forte em Belém cancela treino do Paysandu no CT Raul Aguilera

A tarde desta quarta-feira (8) foi de bastante chuva em Belém e região metropolitana. A forte chuva fez com que o treino do Paysandu, que seria realizado no Centro de Treinamento Raul Aguilera, no Bairro das Águas Lindas, fosse cancelado e remanejado para a academia do clube, no Estádio da Curuzu.

A informação foi conformada pelo departamento de comunicação do Paysandu. Em nota o clube informou os motivos do adiamento: “Devido à forte chuva, o treino no CT foi remanejado para a academia da Curuzu. Com isso, faremos as coletivas por volta das 17h15”.

O elenco do Paysandu está em pré-temporada para iniciar o calendário já no próximo domingo (12), quando o Papão encara a Tuna Luso Brasileira, às 17h, no Mangueirão, pela grande final da Supercopa Grão-Pará, competição que reúne os campeões do Estado, o Papão como campeão paraense de 2024 e a Tuna como campeã da Copa Grão-Pará, também de 2024.