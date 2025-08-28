Diogo Oliveira lidera artilharia do Paysandu na Série B com melhor aproveitamento entre goleadores

Apesar do Paysandu viver um momento muito difícil na Série B, ocupando a última posição com 21 pontos, o atacante Diogo Oliveira vem se destacando. O jogador é o artilheiro do Papão na competição, com seis gols marcados em 11 partidas.

Segundo um levantamento do Núcleo de Esportes de O Liberal, a taxa de conversão de gols de Diogo — que representa a proporção de chutes ao gol que resultam em bola na rede — é de 46%, a maior entre os principais goleadores da Série B atualmente.

Diogo chutou 13 vezes em direção ao gol e balançou as redes em seis dessas finalizações, mostrando sua precisão e eficiência na frente do gol. O jogador mais próximo do artilheiro do Papão é Walter Clar, da Chapecoense, que marcou 5 gols em 17 finalizações e tem uma taxa de conversão de 29%.

O artilheiro da Série B, Pedro Rocha, finalizou 60 vezes e marcou 10 gols. A taxa de conversão de Pedro Rocha é de 16%. Além disso, o goleador azulino é o jogador que mais finalizou na Segundona até o momento.

Situação complicada para o Papão

As boas atuações de Diogo Oliveira não têm sido suficientes para o Paysandu conquistar vitórias. A equipe bicolor está há seis rodadas sem vencer e acumula três derrotas seguidas, sendo duas delas em casa.

Mesmo que o Papão consiga vitória sobre o CRB-AL neste sábado (30), o time ainda não sairá da zona de rebaixamento. Isso porque o Amazonas já chegou a 24 pontos, que é o máximo que o Paysandu poderá alcançar caso vença.

Diante desse cenário, o Paysandu precisa vencer suas duas próximas partidas e torcer para que América-MG, Volta Redonda-RJ, Amazonas ou Botafogo-SP não pontuem nas duas rodadas seguintes.

É importante destacar que, após enfrentar o CRB-AL, o clube bicolor terá confrontos diretos contra Volta Redonda e América-MG, equipes que também lutam para fugir da zona de rebaixamento.

Agenda

O atacante pode voltar a balançar as redes neste sábado (30), quando o Paysandu enfrenta o CRB-AL. A partida, válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será disputada às 16h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.