Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo Igor Wilson 28.08.25 23h40 Time de Santa Catarina comemora gol no final da partida (Cristino Martins/O Liberal) O Remo teve uma noite digna de filme de terror no Mangueirão. Começou o jogo muito bem, perdeu inúmeras chances claras, deixou a torcida, que começou incentivando, na bronca com o time e acabou castigado no último lance, no melhor lema 'quem não faz leva'. Derrota por 1 a 0 para o Criciúma, gol de Jean Carlos, de pênalti, após revisão no VAR. O resultado manteve o tabu de mais de vinte anos sem vitória azulina sobre os catarinenses e aumentou a pressão sobre o técnico António Oliveira, vaiado pela torcida ao fim da partida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo 1º Tempo O primeiro tempo foi todo azulino. O Remo começou acelerado, empurrado pela torcida, e logo no primeiro minuto já levou perigo com uma bola viva na área do Criciúma. O time de António Oliveira tinha a bola, tinha espaço e partia em velocidade sempre que recuperava. Pedro Rocha quase abriu o placar em duas oportunidades: primeiro, ao se esticar na pequena área sem alcançar o cruzamento de Nathan, e depois em uma jogada individual que arrancou aplausos no Mangueirão – drible de corpo, pedalada no meio de dois marcadores e chute forte defendido por Alisson. Davó em disputa dentro da área. Atacante saiu criticado pela torcida no segundo tempo. (Cristino Martins/O Liberal) O goleiro catarinense foi o grande responsável por manter o placar zerado. Aos 23, Davó girou dentro da área e finalizou rente à trave. Pouco depois, Marrony arriscou de fora e obrigou Alisson a espalmar no canto. O Criciúma, dominado, pouco conseguiu jogar e recorreu à cera, chamando a atenção do árbitro ainda antes da metade da etapa. Aos 34, mais uma chance clara: Pedro Rocha puxou contra-ataque e deixou Marrony cara a cara, mas o chute cruzado parou novamente no goleiro. No fim, Davó desperdiçou outra oportunidade ao arriscar o chute, ignorando Diego Hernandez, melhor colocado. A torcida fez sua parte, empurrou, cantou, mas o gol azulino não saiu. O Remo foi muito superior, criou, pressionou, mas parou em Alisson e na própria ansiedade. No intervalo, a sensação era de que só faltava a rede balançar para a noite ser completa no Mangueirão. 2º Tempo A medida que o tempo passava, a torcida ficava na bronca com o time e com o técnico António Oliveira (Cristino Martins/O Liberal) No segundo tempo, o Leão teve a grande chance da partida logo aos 2 minutos. Davó ficou cara a cara com o goleiro Alisson, mas chutou em cima e desperdiçou a melhor oportunidade do jogo. O Criciúma só chegou aos 13, em cabeceio de Diego Gonçalves defendido por Rangel. O ritmo azulino caiu, e António promoveu as primeiras mudanças: saíram Davó e Hernández para as entradas de Eduardo Melo e Régis. O time catarinense passou a gostar do jogo e quase abriu o placar aos 19, quando Castán apareceu livre após cobrança de falta, mas errou o chute. O Remo respondeu aos 24, com Borasí, que recebeu de Nicolas dentro da área, mas não conseguiu finalizar. Aos 29, Pedro Rocha cruzou rasteiro, Eduardo Melo não alcançou e a bola ainda sobrou para Régis, travado pela zaga. Aos 33, Léo Naldi assustou em chute cruzado que passou perto da trave de Rangel. Sem forças para reagir, o Remo terminou pressionado, sob vaias e com a torcida questionando as decisões do treinador. No finalzinho do jogo, o Leão recebeu o castigo. Após bola alçada na área, Caio Vinícius tentou se antecipar ao atacante do Criciúma dentro da área e acabou tocando com o braço na bola. O árbitro marcou pênalti, houve muita reclamação, ele analisou no VAR e confirmou a decisão. Jean Carlos foi para a cobrança e marcou, confirmando uma noite tenebrosa para o Leão. 