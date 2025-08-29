Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Após vitória do Criciúma-SC sobre o Remo, Nicolas, ex-Paysandu, provoca: 'Quem manda é o Tigre'

Time catarinense venceu o Leão Azul por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão

O Liberal
fonte

Jogador provocou após vitória no Mangueirão (Reprodução / Instagram)

O Criciúma–SC venceu o Remo por 1 a 0 na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão. A partida era válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e garantiu o Tigre no G-4. Com o triunfo, ao final da partida, o atacante Nicolas, ex-Paysandu, provocou o clube azulino.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em um vídeo divulgado pelo Criciúma nas redes sociais, Nicolas, assim como outros atletas, aparece comemorando a vitória e, em um trecho, diz: "Aqui na Amazônia quem manda é o Tigre."

A comemoração dos atletas foi intensa porque, com a vitória, o Criciúma chegou a 39 pontos e se garantiu por mais uma rodada no G-4. O triunfo da equipe aurinegra veio no final do jogo, com um gol de pênalti de Jean Carlos.

VEJA MAIS 

image António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem'
O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas

image Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos
Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido

image Sávio desperta interesse do Sport-PE, e Remo deve antecipar renovação, diz jornalista
Jogador estaria na mira do Leão da Ilha, mas, até o momento, nenhuma proposta oficial foi feita

Já o Remo segue na sexta posição, com 35, e é ameaçado por Vila Nova-GO, Cuiabá-MT e Avaí-SC.

Nicolas jogou por cerca de quatro temporadas no Paysandu e colecionou alguns confrontos contra o Leão Azul. O jogador iniciou o ano defendendo a camisa bicolor, mas, após críticas pelo baixo aproveitamento na Série B, foi negociado com o Criciúma-SC, e a mudança deu certo.

Até o momento, o camisa 9 disputou 14 jogos pelo Tigre, marcou quatro gols e deu uma assistência.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Após vitória do Criciúma-SC sobre o Remo, Nicolas, ex-Paysandu, provoca: 'Quem manda é o Tigre'

Time catarinense venceu o Leão Azul por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão

29.08.25 9h02

PÓS-JOGO

António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem'

O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas

29.08.25 0h46

REVOLTA

Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos

Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido

29.08.25 0h06

DEU MOLE

Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão

No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo

28.08.25 23h40

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PÓS-JOGO

António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem'

O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas

29.08.25 0h46

REVOLTA

Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos

Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido

29.08.25 0h06

DEU MOLE

Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão

No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo

28.08.25 23h40

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

29.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda