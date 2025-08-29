Após vitória do Criciúma-SC sobre o Remo, Nicolas, ex-Paysandu, provoca: 'Quem manda é o Tigre'

O Criciúma–SC venceu o Remo por 1 a 0 na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão. A partida era válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e garantiu o Tigre no G-4. Com o triunfo, ao final da partida, o atacante Nicolas, ex-Paysandu, provocou o clube azulino.

Em um vídeo divulgado pelo Criciúma nas redes sociais, Nicolas, assim como outros atletas, aparece comemorando a vitória e, em um trecho, diz: "Aqui na Amazônia quem manda é o Tigre."

A comemoração dos atletas foi intensa porque, com a vitória, o Criciúma chegou a 39 pontos e se garantiu por mais uma rodada no G-4. O triunfo da equipe aurinegra veio no final do jogo, com um gol de pênalti de Jean Carlos.

Já o Remo segue na sexta posição, com 35, e é ameaçado por Vila Nova-GO, Cuiabá-MT e Avaí-SC.

Nicolas jogou por cerca de quatro temporadas no Paysandu e colecionou alguns confrontos contra o Leão Azul. O jogador iniciou o ano defendendo a camisa bicolor, mas, após críticas pelo baixo aproveitamento na Série B, foi negociado com o Criciúma-SC, e a mudança deu certo.

Até o momento, o camisa 9 disputou 14 jogos pelo Tigre, marcou quatro gols e deu uma assistência.