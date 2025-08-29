Após vitória do Criciúma-SC sobre o Remo, Nicolas, ex-Paysandu, provoca: 'Quem manda é o Tigre' Time catarinense venceu o Leão Azul por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão O Liberal 29.08.25 9h02 Jogador provocou após vitória no Mangueirão (Reprodução / Instagram) O Criciúma–SC venceu o Remo por 1 a 0 na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão. A partida era válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e garantiu o Tigre no G-4. Com o triunfo, ao final da partida, o atacante Nicolas, ex-Paysandu, provocou o clube azulino. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em um vídeo divulgado pelo Criciúma nas redes sociais, Nicolas, assim como outros atletas, aparece comemorando a vitória e, em um trecho, diz: "Aqui na Amazônia quem manda é o Tigre." A comemoração dos atletas foi intensa porque, com a vitória, o Criciúma chegou a 39 pontos e se garantiu por mais uma rodada no G-4. O triunfo da equipe aurinegra veio no final do jogo, com um gol de pênalti de Jean Carlos. VEJA MAIS António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido Sávio desperta interesse do Sport-PE, e Remo deve antecipar renovação, diz jornalista Jogador estaria na mira do Leão da Ilha, mas, até o momento, nenhuma proposta oficial foi feita Já o Remo segue na sexta posição, com 35, e é ameaçado por Vila Nova-GO, Cuiabá-MT e Avaí-SC. Nicolas jogou por cerca de quatro temporadas no Paysandu e colecionou alguns confrontos contra o Leão Azul. O jogador iniciou o ano defendendo a camisa bicolor, mas, após críticas pelo baixo aproveitamento na Série B, foi negociado com o Criciúma-SC, e a mudança deu certo. Até o momento, o camisa 9 disputou 14 jogos pelo Tigre, marcou quatro gols e deu uma assistência. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após vitória do Criciúma-SC sobre o Remo, Nicolas, ex-Paysandu, provoca: 'Quem manda é o Tigre' Time catarinense venceu o Leão Azul por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão 29.08.25 9h02 PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 DEU MOLE Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo 28.08.25 23h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 DEU MOLE Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo 28.08.25 23h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 29.08.25 7h00