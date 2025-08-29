António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas Igor Wilson 29.08.25 0h46 A entrevista coletiva de António Oliveira após a derrota do Remo para o Criciúma, na noite desta quinta-feira (28), no Mangueirão, começou com uma resposta atravessada. Questionado sobre o que o time precisa fazer para evoluir, o treinador interrompeu: “mais ainda?”. A partir daí, manteve um tom de ataque com os jornalistas, sugerindo que há um movimento externo para questionar seu trabalho. O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Um jogo de grande qualidade do Remo, fez tudo pra ganhar este jogo, foi uma equipe que teve seis chances claras de gol, contra uma equipe que fez 30 faltas, extremamente organizada, rigorosa", disse. Na avaliação dele, o adversário pouco produziu e só encontrou o gol no pênalti marcado já nos acréscimos. "Conseguimos controlar muito a profundidade do adversário, retiramos tudo que ele tinha por explorar, isso por 90 e tal minutos, até o lance do penalti. O único remate na baliza foi o gol, mas parabéns ao adversário", disse o treinador. António chegou a afirmar que o Remo foi prejudicado na marcação do pênalti no final do jogo, mas disse que, no futebol, “o que importa é o resultado”: "Fomos prejudicados, mas isso não importa, o que as pessoas querem é o resultado", disse. O treinador reclamou da forma como seu trabalho tem sido cobrado, sugerindo que existe um cenário de desconfiança “preparado de fora”. "Não aceito juízos de valores, porque vocês não me conhecem de lado nenhum, e guardem bem o que vou dizer: isto é uma situação injusta, desproporcional e premeditada, porque não vem só daqui", especulou. Apesar da pressão, ele afirmou estar “orgulhoso” da atuação dos jogadores e voltou a insistir que a equipe teve o controle do jogo. "Estamos construindo um caminho bonito, estou muito orgulhoso do que meus jogadores fizeram hoje. É evidente que futebol vive dos resultados e nessa perspectiva o adversário acaba por ser feliz numa situação em que fomos prejudicados, mas isso pouco ou nada importa no jogo de hoje", disse. António também pediu que não se busquem culpados, afirmando que não cabe a ele incendiar ainda mais o ambiente. "As pessoas gostam de apontar culpados, temos que ajudar a sociedade a crescer e não incendiar. Eu não vou culpar ninguém, foi uma grande exibição do Remo, mas ela não se transformou em gol. O que você quer que eu faça? Não fomos eficazes hoje", disse. Encerrando a coletiva, o técnico projetou a próxima rodada e disse confiar em uma reação fora de casa. "Agora temos que ir lá em Manaus e fazer o resultado", finalizou. 