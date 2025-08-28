Sávio desperta interesse do Sport-PE, e Remo deve antecipar renovação, diz jornalista Jogador estaria na mira do Leão da Ilha, mas, até o momento, nenhuma proposta oficial foi feita O Liberal 28.08.25 11h17 Clube teria sondado o jogador (Thiago Gomes / O Liberal) Além da possibilidade da saída de Camutanga, o Remo se vê novamente ameaçado. Desta vez, o alvo seria o lateral-esquedo Sávio. Conforme informações divulgadas pelo jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, o jogador estaria na mira do Sport-PE, o mesmo clube que levou Daniel Paulista há alguns meses. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o jornalista, por conta disso, o clube azulino deve antecipar a renovação de contrato com o atleta, que teria interesse em permanecer da equipe. No entanto, de acordo com uma fonte ligada ao Remo, não houve proposta oficial pelo lateral, apenas uma sondagem. Vale destacar que, mesmo sem a renovação contratual, o Leão da Ilha teria que pagar a multa rescisória para contratar o jogador. VEJA MAIS Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, desabafa após separação: 'Apanhei, inclusive grávida’ Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B Sávio teria sido um nome indicado por Daniel Paulista, que deixou o Remo no início de junho para assumir o comando do Sport, equipe que ainda ocupa a lanterna do campeonato. O treinador busca reforços para tentar uma reação na Série A e fugir do temido rebaixamento. Atualmente, o clube rubro-negro soma apenas 19 pontos em 19 jogos. Até o momento, venceu apenas uma partida e está a nove pontos do Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Sávio chegou ao Remo em 2024, durante a disputa da Série C, por indicação do então treinador Rodrigo Santana. Na época, o atleta foi contratado por empréstimo junto ao Rio Ave, de Portugal, sob muita desconfiança. No entanto, após oito jogos e a conquista do acesso, o lateral permaneceu no Leão Azul e teve seu contrato renovado. Nesta temporada, somando Campeonato Paraense, Série B, Copa Verde e Copa do Brasil, Sávio já disputou 26 partidas com a camisa azulina, marcou dois gols e deu cinco assistências. Diferente do Sport, o Remo briga na parte de cima da tabela da Segundona e pode retornar ao G-4 se vencer o Criciúma-SC nesta quinta-feira (28). 