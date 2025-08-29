Vitória confirma retorno de Camutanga e jogador se despede do Remo: 'Estarei na torcida pelo acesso' Jogador deixou o Leão Azul nesta semana para retornar ao Leão Barra, que disputa a Série A do Brasileirão Aila Beatriz Inete 29.08.25 11h41 Jogador se despediu do Remo após 14 jogos (Reprodução / Instagram) O Vitória-BA confirmou o retorno de Camutanga, que estava no Remo. Na última quinta-feira (28), o clube informou que ativou a cláusula de retorno do zagueiro. Assim, o Leão Azul fica sem uma peça importante no setor defensivo. Por meio das redes sociais, o agora ex-defensor azulino agradeceu ao clube pela oportunidade e destacou o apoio à equipe. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Passando para desejar todo meu apoio e agradecimento ao Clube do Remo por todo esse período que passei aqui, de aprendizado, de entrega, de trabalho e dedicação", escreveu o zagueiro, que também agradeceu à torcida e colaboradores do time pelo acolhimento. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Agradecer também à torcida azulina, à diretoria, comissão, colaboradores e aos meus companheiros de time! Fico muito grato pela oportunidade e pela confiança que me foi dada e retribuída em todos os meus dias de trabalho. Estarei na torcida pelo acesso e ascensão do Rei da Amazônia! Obrigado pelo acolhimento, torcida azulina", completou o jogador. VEJA MAIS Após vitória do Criciúma-SC sobre o Remo, Nicolas, ex-Paysandu, provoca: 'Quem manda é o Tigre' Time catarinense venceu o Leão Azul por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português A saída de Camutanga ocorreu nesta semana, de maneira rápida e surpreendente. Após a derrota histórica por 8 a 0 para o Flamengo, na última segunda-feira (25), pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão, o Vitória decidiu ir atrás de atletas de confiança do elenco e acionou a cláusula de retorno do jogador. Ao todo, foram 14 jogos com a camisa azulina, todos na Série B. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) O zagueiro tem contrato com o Vitória desde 2023, quando chegou ao clube. Pelo time, conquistou a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024. O acordo entre o clube e o atleta é válido até 2026. Camutanga estava emprestado ao Remo desde abril deste ano e, apesar de ter começado no banco de reservas, conquistou a titularidade nas últimas partidas e vinha se destacando na posição. Precisando de reforço, o jogador já está integrado ao elenco e registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando à disposição para a partida do próximo domingo (31), contra o Atlético-MG. No Leão da Barra, Camutanga tentará ajudar o time a se recuperar na Série A e deixar a zona de rebaixamento. Atualmente, o clube baiano ocupa a 17ª colocação, com 19 pontos. 