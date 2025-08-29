Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Vitória confirma retorno de Camutanga e jogador se despede do Remo: 'Estarei na torcida pelo acesso'

Jogador deixou o Leão Azul nesta semana para retornar ao Leão Barra, que disputa a Série A do Brasileirão

Aila Beatriz Inete
fonte

Jogador se despediu do Remo após 14 jogos (Reprodução / Instagram)

O Vitória-BA confirmou o retorno de Camutanga, que estava no Remo. Na última quinta-feira (28), o clube informou que ativou a cláusula de retorno do zagueiro. Assim, o Leão Azul fica sem uma peça importante no setor defensivo. Por meio das redes sociais, o agora ex-defensor azulino agradeceu ao clube pela oportunidade e destacou o apoio à equipe.

"Passando para desejar todo meu apoio e agradecimento ao Clube do Remo por todo esse período que passei aqui, de aprendizado, de entrega, de trabalho e dedicação", escreveu o zagueiro, que também agradeceu à torcida e colaboradores do time pelo acolhimento.

"Agradecer também à torcida azulina, à diretoria, comissão, colaboradores e aos meus companheiros de time! Fico muito grato pela oportunidade e pela confiança que me foi dada e retribuída em todos os meus dias de trabalho. Estarei na torcida pelo acesso e ascensão do Rei da Amazônia! Obrigado pelo acolhimento, torcida azulina", completou o jogador.

A saída de Camutanga ocorreu nesta semana, de maneira rápida e surpreendente. Após a derrota histórica por 8 a 0 para o Flamengo, na última segunda-feira (25), pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão, o Vitória decidiu ir atrás de atletas de confiança do elenco e acionou a cláusula de retorno do jogador. Ao todo, foram 14 jogos com a camisa azulina, todos na Série B. 

O zagueiro tem contrato com o Vitória desde 2023, quando chegou ao clube. Pelo time, conquistou a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024. O acordo entre o clube e o atleta é válido até 2026.

Camutanga estava emprestado ao Remo desde abril deste ano e, apesar de ter começado no banco de reservas, conquistou a titularidade nas últimas partidas e vinha se destacando na posição.

Precisando de reforço, o jogador já está integrado ao elenco e registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando à disposição para a partida do próximo domingo (31), contra o Atlético-MG.

No Leão da Barra, Camutanga tentará ajudar o time a se recuperar na Série A e deixar a zona de rebaixamento. Atualmente, o clube baiano ocupa a 17ª colocação, com 19 pontos.

