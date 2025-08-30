Mesmo com campanhas irregulares na Série B, Remo e Paysandu mantêm sucesso de público O que os times não fazem em campo, a torcida tem feito nas arquibancadas do Brasileiro Luiz Guillherme Ramos 30.08.25 9h00 O Re-Pa da 13ª rodada da Série B teve o maior público da competição, com 45.544 torcedores. (Cristino Martins / Wagner Santana) Remo e Paysandu estão entre os clubes que mais levam público às arquibancadas na Série B 2025. O Leão soma 259.114 torcedores em 12 jogos como mandante, com média de 21.593 pagantes por partida. O Papão, por sua vez, registrou 131.625 torcedores em 11 partidas, média de 11.966. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A força da torcida paraense se reflete nos números de público: o clássico Remo 0x1 Paysandu, pela 13ª rodada, reuniu 45.544 torcedores, enquanto Remo 1×0 Amazonas teve 31.351 presentes e Paysandu 1×1 CRB contou com 26.870 pessoas. O levantamento mostra que o Pará lidera a média de público pagante por estado, com 16.989 torcedores por jogo, à frente do Paraná, que registra 13.846. O impacto financeiro acompanha a presença das torcidas. A renda líquida média do Remo é de R$ 445.972,04 por partida, totalizando R$ 5.351.664,54. O Paysandu tem média de R$ 240.686,68 e total de R$ 2.647.553,51. No Paraná, o Athletico-PR registra média de R$ 308.685,18 e total de R$ 3.704.222,13 em 12 jogos. No comparativo estadual, o Pará soma 390.739 torcedores em 23 partidas, enquanto o Paraná alcança 470.775 em 34 jogos, com três clubes, mostrando que, apesar de menos partidas, os dois paraenses mantêm média mais alta. Os dados reforçam a importância econômica e esportiva da torcida na Série B. Todos os dados favorávis, no entanto, não refletem no desempenho das equipes dentro das quatro linhas. O caso mais delicado entre os paraenses é do Paysandu, que amarga a lanterna da Série B, com 21 pontos marcados em 23 partidas, enquanto o maior rival segue mais acima, no sexto lugar, com 35 pontos em 24 jogos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 remo paysandu público na série b futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Werder Bremen x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/08) pela Bundesliga Werder Bremen e Bayer Leverkusen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.08.25 9h30 Futebol Mesmo com campanhas irregulares na Série B, Remo e Paysandu mantêm sucesso de público O que os times não fazem em campo, a torcida tem feito nas arquibancadas do Brasileiro 30.08.25 9h00 HOMENAGEM Vasco será o primeiro clube de fora do Pará a lançar camisa em homenagem ao Círio de Nazaré A reportagem de O Liberal confirmou a informação junto à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), órgão responsável pelos eventos culturais ligados à procissão, que informou que foi procurada pelo clube carioca no início do ano 29.08.25 20h53 Série A argentina Instituto x Independiente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/08) pelo Argentino Instituto e Independiente jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 29.08.25 20h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento 30.08.25 7h07 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22 BOA NOTÍCIA Belém sediará Mundial de Clubes de Vôlei Masculino em dezembro Será a segunda edição do torneio no Brasil — a primeira aconteceu em 2024, em Uberlândia (MG) 29.08.25 22h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (30/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 30.08.25 7h00