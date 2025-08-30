Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Mesmo com campanhas irregulares na Série B, Remo e Paysandu mantêm sucesso de público

O que os times não fazem em campo, a torcida tem feito nas arquibancadas do Brasileiro

Luiz Guillherme Ramos
O Re-Pa da 13ª rodada da Série B teve o maior público da competição, com 45.544 torcedores. (Cristino Martins / Wagner Santana)

Remo e Paysandu estão entre os clubes que mais levam público às arquibancadas na Série B 2025. O Leão soma 259.114 torcedores em 12 jogos como mandante, com média de 21.593 pagantes por partida. O Papão, por sua vez, registrou 131.625 torcedores em 11 partidas, média de 11.966.

A força da torcida paraense se reflete nos números de público: o clássico Remo 0x1 Paysandu, pela 13ª rodada, reuniu 45.544 torcedores, enquanto Remo 1×0 Amazonas teve 31.351 presentes e Paysandu 1×1 CRB contou com 26.870 pessoas. O levantamento mostra que o Pará lidera a média de público pagante por estado, com 16.989 torcedores por jogo, à frente do Paraná, que registra 13.846.

O impacto financeiro acompanha a presença das torcidas. A renda líquida média do Remo é de R$ 445.972,04 por partida, totalizando R$ 5.351.664,54. O Paysandu tem média de R$ 240.686,68 e total de R$ 2.647.553,51. No Paraná, o Athletico-PR registra média de R$ 308.685,18 e total de R$ 3.704.222,13 em 12 jogos.

No comparativo estadual, o Pará soma 390.739 torcedores em 23 partidas, enquanto o Paraná alcança 470.775 em 34 jogos, com três clubes, mostrando que, apesar de menos partidas, os dois paraenses mantêm média mais alta. Os dados reforçam a importância econômica e esportiva da torcida na Série B.

Todos os dados favorávis, no entanto, não refletem no desempenho das equipes dentro das quatro linhas. O caso mais delicado entre os paraenses é do Paysandu, que amarga a lanterna da Série B, com 21 pontos marcados em 23 partidas, enquanto o maior rival segue mais acima, no sexto lugar, com 35 pontos em 24 jogos. 

