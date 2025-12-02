Capa Jornal Amazônia
Juventus x Udinese: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pela Coppa Italia

Juventus e Udinese jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Juventus soma 5 pontos a mais que o Udinese no Campeonato Italiano (X/ @juventusfc)

Juventus x Udinese disputam hoje, terça-feira (02/12), as oitavas de final da Copa Itália. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Allianz, em Turim, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventus x Udinese ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Juventus é o 7° colocado da Série A italiana e acumula nessa um total de 6 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 12 gols sofridos. O time está invicto há 7 partidas.

Já Udinese está em 9° lugar com 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 14 gols marcados e 20 gols sofridos. Em seus últimos jogos, a equipe registrou 2 vitórias e 3 derrotas.

Juventus x Udinese: prováveis escalações

JuventusPerin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Cabal; Zhegrova, Adzic; Openda. Técnico: Luciano Spalletti.

Udinese: Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Técnico: Kosta Runjaic.

FICHA TÉCNICA
Juventus x Udinese
Coppa Italia
Local: Estádio Allianz, em Turim, Itália
Data/Horário: 02 de dezembro de 2025, 17h

.
