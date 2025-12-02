Borussia x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/11) pela Copa da Alemanha

Borussia Dortmund x Leverkusen disputam hoje, terça-feira (02/11), as oitavas de final da Copa da Alemanha. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia x Bayer Leverkusen ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Borussia é o 3° colocado da Série A do Campeonato Alemão com 7 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 21 gols marcados e 11 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota em seus últimos jogos.

Já o Bayer Leverkusen está em 4° lugar na Bundesliga e acumula 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 28 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrotas nas suas últimas partidas.

O Borussia Dortmundo venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 1 durante o último sábado (29/11), em partida válida pela Bundesliga.

Borussia x Leverkusen: prováveis escalações

Dortmund: Kobel; Anselmino, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy

Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Hofmann, Maza, García, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen

Copa da Alemanha

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 02 de dezembro de 2025, 17h