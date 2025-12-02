Fulham x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pela Premier League

Fulham x Manchester City disputam hoje, terça-feira (02/12), pela 14° rodada da Premier League. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Craven Cottage, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fulham x City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Manchester City é o vice-líder da Premier League com 8 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 27 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Já o Fulham está em 15° lugar da competição e acumula 5 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 15 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe também registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Fulham x City: prováveis escalações

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey e Sessegnon; Iwobi, Berge, Traoré, King e Kevin; Raul Jiménez. Técnico: Marco Silva.

City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Días, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders, Cherki, Doku e Foden; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA

Fulham x Manchester City

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Craven Cottage, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 02 de dezembro de 2025, 16h30