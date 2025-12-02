Fulham x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pela Premier League Fulham e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 02.12.25 15h30 O City soma 8 pontos a mais que o Fulham na Premier League (X/ @ManCity) Fulham x Manchester City disputam hoje, terça-feira (02/12), pela 14° rodada da Premier League. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Craven Cottage, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fulham x City ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Manchester City é o vice-líder da Premier League com 8 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 27 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição. Já o Fulham está em 15° lugar da competição e acumula 5 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 15 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe também registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Bournemouth x Everton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/12) pela Premier League Bournemouth e Everton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Fulham x City: prováveis escalações Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey e Sessegnon; Iwobi, Berge, Traoré, King e Kevin; Raul Jiménez. Técnico: Marco Silva. City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Días, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders, Cherki, Doku e Foden; Haaland. Técnico: Pep Guardiola. FICHA TÉCNICA Fulham x Manchester City Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Craven Cottage, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 02 de dezembro de 2025, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Manchester City Fulham Premier League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão Grêmio e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.12.25 20h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão Vasco da Gama e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.12.25 18h00 Campeonato Inglês Newcastle x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/12) pela Premier League Newcastle e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.12.25 16h15 Copa da Itália Juventus x Udinese: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pela Coppa Italia Juventus e Udinese jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 02.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03