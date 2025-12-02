Barcelona x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/12) por La Liga

Barcelona x Atlético de Madrid disputam hoje, terça-feira (02/12), a 14° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barcelona x Atlético Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Barcelona lidera La Liga com 11 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 39 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol.

Já o Atlético Madrid está em 4° lugar e acumula 9 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 27 gols marcados e 11 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 6 vitórias pela competição.

Barcelona x Atlético de Madrid: prováveis escalações

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martin e Balde; Marc Bernal, Casadó e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Atlético Madrid: Oblak; Nahuel Molina, Pubill, Lenglet e Hancko; Gallagher, Koke, Baena e Nico Gonzalez; Griezmann e Sorloth. Técnico: Diego Simeone.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Atlético Madrid

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha

Data/Horário: 02 de dezembro de 2025, 17h