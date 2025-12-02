Barcelona x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/12) por La Liga Barcelona e Atlético de Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 02.12.25 16h00 O Barcelona soma só 3 pontos a mais que o Atlético Madrid em La Liga (X/ @FCBarcelona) Barcelona x Atlético de Madrid disputam hoje, terça-feira (02/12), a 14° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Barcelona x Atlético Madrid ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Barcelona lidera La Liga com 11 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 39 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol. Já o Atlético Madrid está em 4° lugar e acumula 9 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 27 gols marcados e 11 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 6 vitórias pela competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Leipzig x Magdeburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/11) pela Copa da Alemanha RB Leipzig e Magdeburg jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Borussia x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/11) pela Copa da Alemanha Borussia Dortmund e Leverkusen jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Barcelona x Atlético de Madrid: prováveis escalações Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martin e Balde; Marc Bernal, Casadó e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick. Atlético Madrid: Oblak; Nahuel Molina, Pubill, Lenglet e Hancko; Gallagher, Koke, Baena e Nico Gonzalez; Griezmann e Sorloth. Técnico: Diego Simeone. FICHA TÉCNICA Barcelona x Atlético Madrid Campeonato Espanhol - La Liga Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha Data/Horário: 02 de dezembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Barcelona Atlético Madrid jogos de hoje La Liga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pelo Brasilerão Vasco da Gama e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.12.25 18h00 Campeonato Inglês Newcastle x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02/12) pela Premier League Newcastle e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.12.25 16h15 Copa da Itália Juventus x Udinese: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/12) pela Coppa Italia Juventus e Udinese jogam as oitavas de final da Copa da Itália hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 02.12.25 16h00 Campeonato Espanhol Barcelona x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/12) por La Liga Barcelona e Atlético de Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 02.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03