Soteldo desencanta, Fluminense bate o Grêmio e embala por vaga direta na Libertadores

Contestado pela torcida boa parte da temporada, Soteldo deu uma boa resposta nesta terça-feira. Embalado pela goleada por 6 a 0 sobre o São Paulo na última rodada, o time de Zubeldía foi mais econômico e derrotou o Grêmio por 2 a 1 com dois gols do venezuelano, um em cada tempo, na Arena do Grêmio, pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão, para se aproximar da vaga direta à Libertadores de 2026.

Soteldo viveu altos e baixos com a camisa do tricolor carioca. Contratado para o Super Mundial, conviveu com lesões e críticas pesadas da torcida. Na partida de hoje, desencantou ao marcar seu primeiro pelo time carioca, ao balançar as redes aproveitando o cruzamento de Lucho Acosta. No segundo tempo, o venezuelano pegou gosto pela gol e marcou novamente, desta vez, completando o passe de Serna. O Grêmio tentou reagir com André, mas sentiu falta da efetividade no ataque, principalmente de Carlos Vinícius, que estava suspenso.

Foi a segunda vitória seguida do time de Zubeldía, que chegou ao sexto jogo de invencibilidade e soma 61 pontos, roubando o quinto lugar do Botafogo, que ainda joga na rodada. Já o Grêmio se despediu da torcida em 2026 com uma derrota, estacionando na zona intermediária da tabela, com 46 pontos, na 10ª colocação.

O confronto começou equilibrado, com as duas equipes buscando aproveitar as chances criadas. O Grêmio tentou se impor diante do seu torcedor e levou perigo em Alysson e André Henrique. Quem aproveitou o volume foi o Fluminense. Lucho Acosta cruzou, Volpi falhou e a bola passou por toda a área até terminar com Soteldo empurrando para as redes, aos 18 minutos.

O gol fez o time da casa acelerar as jogadas, entretanto sentia a falta do atacante Carlos Vinícius, que vive bom momento na temporada. Quando conseguiu espaço, Pavón parou em grande defesa de Fábio. Na reta final, o Grêmio de tanto pressionar conseguiu o empate, entretanto o tento de André Henrique foi anulado pelo VAR por impedimento do atacante.

Na volta do intervalo, Soteldo ampliou o marcador logo aos seis minutos. Em bela trama ofensiva, Everaldo tocou de letra para Acosta rolar para o venezuelano bater tirando de Volpi. A reação, entretanto, do Grêmio foi imediata. Logo aos seis, André manteve o time da casa vivo na partida, com uma bela cabeçada, após cobrança de escanteio de Willian.

Aos 23 minutos, Soteldo terminou seu recital sendo substituído por Keno. O Grêmio mudou sua postura após o gol e foi mais incisivo na hora de concluir as jogadas. Jardiel foi quem arriscou primeiro, carimbando a trave carioca. O time gaúcho seguiu pressionando, mas voltou a pecar na efetividade e ainda viu Fábio fazer uma grande defesa nos acréscimos, fazendo o time se despedir do torcedor na temporada com a derrota.

A última rodada do Brasileirão acontece no domingo, de forma simultânea às 16h. O Fluminense recebe o Bahia, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), enquanto o Grêmio visita o rebaixado Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 2 FLUMINENSE

GRÊMIO - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur Melo e Willian (Aravena); Pavón (Edenílson), André (Jardiel) e Alysson (Cristaldo). Técnico: Mano Menezes.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Thiago Santos), Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta (Ganso); Serna (Lima), Everaldo e Soteldo (Keno). Técnico: Luís Zubeldía.

GOLS - Soteldo, aos 18 minutos do primeiro tempo. Soteldo, aos seis, André, aos oito minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Dodi, Arthur Melo, Gustavo Martins e Lima.

RENDA - R$ 1.339.907,00.

PÚBLICO - 23.689 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).