Em seu primeiro jogo fora de casa no Parazão, Remo encara o Caeté na cidade de Augusto Corrêa

A segunda rodada do Parazão 2025 terá apenas um jogo neste domingo (26). Caeté x Remo se enfrentam no Estádio Municipal de Augusto Corrêa, ás 15h30, em um jogo que vale de recuperação na tabela do Estadual de um lado e de outro a manutenção da ponta da tabela, além do clima bom entre torcida e time.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Remo encara a equipe do Caeté, após o Leão Azul golear o São Francisco pelo placar de 5 a 0, na estria do Parazão. O clube azulino que irá disputar a Série B nesta temporada, teve um dos maiores investimentos do ano juntamente com o seu rival, o Paysandu.

Essa será a primeira partida do Remo fora de casa na temporada. O Leão busca manter a boa impressão deixada na estreia. Durante a semana o elenco remista passou por adaptações ao clima do jogo diante do Caeté e os atletas passaram a treinar por volta das 15h e 15h30, horário da partida contra o Caeté, já que o Estádio Municipal de Augusto Corrêa não possui refletores e o confronto passou para esse horário, que é diferente do que os jogadores azulinos estão acostumados a treinar.

Sem chance

Para a partida o técnico Rodrigo Santana deve manter a mesma formação que goleou o São Francisco. A torcida aguarda que o atacante Felipe Vizeu, dono da Camisa 33 e que marcou um dos gols na estreia, inicie jogando a partida, porém, o treinador azulino pede cautela com quem chegou ao clube no início de janeiro e afirmou que essa possibilidade não deve ocorrer.

“A gente acredita que os jogadores que chegaram em janeiro ainda não está no seu melhor momento fisicamente. Acredito que na terceira rodada podemos experimentar os atletas que chegaram em janeiro iniciando a partida”, disse.

VEJA MAIS

Caeté

Pelo lado do Caeté, a equipe que representa a cidade de Bragança (PA), vai para o seu primeiro jogo na sua nova casa. O clube mandará suas partidas no Campeonato Paraense na cidade de Augusto Corrêa (PA), distante 23 quilômetros de Bragança. A ida do caeté para outra cidade se deu por conta das condições do gramado do Estádio Diogão, em Bragança, já que se permanecesse na cidade, teria que dividir o estádio com o Bragantino.

Reforço

O Caeté estreou no Parazão com derrota para o Castanhal pelo placar de 1 a 0, no CT do Japiim, na Cidade Modelo. O Caeté também deve manter a mesma formação que iniciou o campeonato diante do Castanhal. O técnico Carlos Pereira ganhou um reforço durante a semana, já que o meia ofensivo Alan Calbergue, de 26 anos, ex-Paysandu, fechou com o clube.

Onde acompanhar?

Caeté x Remo duelam neste domingo (26), às 15h30, no Estádio Municipal de Augusto Corrêa, pela segunda rodada do Parazão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Ficha técnica – Caeté x Remo

Local: Estádio Municipal de Augusto Corrêa

Data: 26.01.2025

Horário: 15h30

Arbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho

Auxiliares: Luís Diego Nascimento Lopes e Leory Rodrigues Pereira

Quarto árbitro: Geovanni Melo de Oliveira

Caeté: Léo; Rafael Baiano, Rony, Roger e Luís Henrique; Aranha, Hadriel, Angelo e Cadu; Wagner e Diego. Técnico: Carlos Pereira.

Remo: Marcelo Rangel; Kadu, Lucão, Rafael Castro e Sávio; Dener, Jaderson e Pavani; Maxwell, Dodô e Ytalo. Técnico: Rodrigo Santana.