Goleiro do Remo fala de expectativa para sequência no Parazão: ‘Todo jogo é uma final’

O Clube do Remo se prepara para a 2ª rodada do Campeonato Paraense 2025, quando enfrentará o Caeté, no próximo domingo (26/01). Antes da partida, o elenco do Leão Azul teve uma semana de preparação, já que, a partir de domingo, iniciará uma maratona de jogos entre o estadual e a Copa Verde. Para o goleiro azulino, Marcelo Rangel, a semana foi importante para corrigir erros cometidos na primeira rodada.

“Não é porque ganhamos de 5 a 0 que está tudo certo. Temos que continuar evoluindo, corrigir alguns erros que aconteceram durante a partida de estreia para que não se repitam. Trabalhar aquilo que o Rodrigo [Santana] vem pedindo, para que os jogadores que permaneceram ajudem os novos que chegaram a ter um entendimento ainda maior do que o nosso treinador quer. Ter uma semana cheia foi importante, porque, a partir da próxima semana, começam os jogos de quarta e domingo, e, automaticamente, haverá menos tempo para treinamentos”, disse.

VEJA MAIS

Na partida contra o Caeté, o Leão jogará fora de casa, assim como na sequência, quando enfrentará o Águia de Marabá, na 3ª rodada do Parazão, na próxima quarta-feira (29/01). Para o goleiro, os desafios devem ajudar o time a encontrar uma identidade e aplicá-la.

“Serão duas partidas extremamente difíceis contra grandes adversários, com muita tradição dentro do estado. Temos que encarar cada jogo como uma final e aplicar nossa identidade, que é a de um time aguerrido, que vai batalhar, brigar por cada espaço dentro do campo e jogar com qualidade técnica. Nossa ideia é ir para esses dois jogos fora de casa buscando, a todo momento, a vitória. Claro, respeitando os adversários, porque do outro lado também há muita qualidade e pessoas que trabalham sério, mas vamos fazer de tudo para que possamos voltar para casa, após essas duas partidas, com mais seis pontos na bagagem”, finalizou.

O Remo enfrentará o Caeté a partir das 15h30, no Estádio Municipal de Augusto Corrêa. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no Oliberal.com.