Contra o Caeté, Remo terá a mesma escalação da estreia, garante Rodrigo Santana

O Remo já está definido para o próximo jogo do Parazão. Os azulinos entram em campo neste domingo (26), às 15h30, no estádio municipal de Augusto Corrêa. Neste encontro seguinte, a equipe titular será a mesma que atuou na estreia do Parazão diante do São Francisco. O martelo foi batido nesta quinta-feira, pelo próprio técnico Rodrigo Santana.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo ele, a decisão de repetir a onzena se dá por critérios técnicos e físicos. "Vamos seguir com ela. Acho que a equipe se comportou muito bem. Acredito que quem chegou em janeiro ainda não está no seu melhor momento fisicamente. Acredito que a partir da 3ª rodada a gente pode experimentar os atletas que chegaram em janeiro. Por ora vamos com esse time mesmo".

Quando se refere a janeiro, Santana fala do grupo de atletas que chegou no início do ano, que ainda passa por ajustes físicos. Outro ponto citado por ele é a priorização do coletivo, evitando assim o "ob-oba" em cima de algum atleta neste início de temporada.

VEJA MAIS

"Eu procuro sempre fazer com que as equipes que eu treine, se destaque sempre o coletivo. Fizemos isso na série C e embora o resultado seja elástico, não identifico o cara que fez total diferença. O sistema está se portando bem, a gente vai bem e isso não define um nome como jogador chave. A nossa disciplina fez com que a equipe fosse muito bem", explica.

Além de evitar o favoritismo, o treinador também força o atleta a literalmente correr atrás da vaga. "A rotatividade do elenco será baseada na forma física. Treinamos A, B e C da mesma forma. Independente da competição que vier, vai jogar sempre quem estiver em melhor condição no momento". Com isso, o time base da partida deve ser formado por:

Marcelo Rangel; Kadu, Lucão, Rafael Castro, Sávio, Dener, Jaderson, Pavani, Maxwell; Dodô e Ytalo.