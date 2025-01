Caeté x Remo em Augusto Corrêa: Leão já esteve na cidade em 2011 e goleou; vídeo

O Remo irá fazer a primeira partida do ano fora de casa nesta temporada. O Leão Azul terá pela frente a equipe do Caeté, no próximo domingo (26), em Augusto Corrêa, nordeste do Pará, já que a equipe do Caeté mandará seus jogos no Estádio Municipal da cidade. Essa não é a primeira vez em que o Remo estará no município. O clube azulino esteve em Augusto Corrêa em 2011 e goleou uma equipe local.

A cidade de Augusto Corrêa, distante 229 quilômetros de Belém, será palco de uma partida oficial do Campeonato Paraense de futebol profissional. O Caeté, clube de Bragança, também do nordeste do estado, mandará seus jogos no município, por conta das questões do gramado Diogão. E a estreia do Caeté “em casa” será diante do Remo. Mas essa não é a primeira vez na cidade e o Leão possui boas lembranças da última vez em que esteve por lá.

Goleada em Augusto Corrêa

No dia 10 de setembro de 2011, o Remo amargava pela segunda vez na sua história o fato de ficar sem divisão. Pensando no planejamento da temporada 2012, o Leão Azul iniciou uma série de amistoso pelo interior do Estado e o primeiro jogo foi justamente na cidade de Augusto Corrêa, contra o Banespa, time amador. O Remo goleou pelo placar de 4 a 0, com gols de Jayme, Allan Peterson, Diego Barros e Zé Inácio. Na época o Leão era comandado pelo técnico Sinomar Naves.

Após a partida na cidade de Augusto Corrêa, o time azulino fez mais 14 amistosos em preparação para a temporada 2012, onde o clube conseguiu jogar o Campeonato Brasileiro, mas não teve êxito e ficou no meio da competição eliminado pelo Mixto-MT.

Parazão 2025

Em 2025 o Remo estreou no Parazão goleando o São Francisco pelo placar de 5 a 0. Já o Caeté iniciou o Campeonato Paraense perdendo pera o Castanhal por 1 a 0. Caeté e Remo duelam no domingo (26), às 15h30, na cidade de Augusto Corrêa e a partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.