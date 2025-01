Remo encara o Caeté no Estádio Municipal de Augusto Corrêa; saiba detalhes e capacidade do local

O Campeonato Paraense de futebol 2025 já começou e alguns clubes jogarão em outras cidades, como o Caeté, que é de Bragança, nordeste do Pará, mas que vai mandar suas partidas no Estádio Municipal de Augusto Corrêa, na distante 16 quilômetros de seu município de origem. A estreia do estádio no Parazão ocorre já neste domingo (26), às 15h30, entre Caeté x Remo.

A reinauguração do Estádio Municipal de Augusto Corrêa com uma partida oficial ocorre após 20 anos de hiato. O local estava sem receber partidas e foi reformado pela prefeitura, que entregou a primeira etapa da obra. A segunda etapa será as instalações de refletores e as construções das arquibancadas. Na disputa do Parazão, o Caeté irá mandar seus jogos em Augusto Corrêa, segundo o presidente do clube, Rodrigo Barata, a opção pela cidadã foi por conta do gramado do Estádio Diogão, em Bragança e afirmou que a aceitação por parte dos torcedores da cidade é boa.

“Desde o início o Caeté sempre falou que era um representante de toda essa região do Estado, a região dos Caetés. Essa aceitação dos torcedores de Augusto Corrêa está sendo excelente”, disse o mandatário do Caeté.

VEJA MAIS

O local recebeu ainda no ano passado a visita de representantes da Federação Paraense de Futebol (FPF), além do engenheiro agrônomo da FPF, Raimundo Mesquita, que foi inspecionar o gramado do estádio. Nesta semana os laudos dos órgãos de segurança e está apto a receber torcedores nos jogos do Campeonato Paraense. Nesse primeiro momento, o local possui capacidade para 3 mil torcedores, que poderão acompanhar as partidas em arquibancadas metálicas.

Os ingressos para Caeté x Remo estão disponíveis em vários pontos da cidade de Augusto Corrêa, no valor do primeiro lote de R$ 40. Após o término do primeiro lote, os bilhetes passarão a custar R$ 50. Caeté e Remo duelam às 15h30, de domingo (26), pela segunda rodada do Parazão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.