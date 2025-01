Com camisa retrô e homenagem à floresta, Caeté lança uniformes para a temporada de 2025

O Caeté lançou os uniformes oficiais da equipe para a temporada de 2025, que começa com a disputa do Campeonato Paraense. As coleções fazem referência às causas ambientais, tendo como gancho a COP 30, que ocorrerá em Belém, e à seleção de Bragança de 1975. As peças foram desenvolvidas pela empresa paraense Golkiper.

O primeiro uniforme é predominantemente verde, com estampas na manga e gola inspiradas na cultura indígena, a qual inspirou o nome do clube. Esta coleção visa destacar a luta pela proteção do meio ambiente e pelas riquezas naturais do estado. A produção utiliza fibras de garrafa PET, ressaltando o compromisso com a sustentabilidade.

Já o segundo manto possui um estilo retrô, fazendo referência à seleção bragantina do ano de 1970, que foi campeã intermunicipal na época. A camisa é nas cores verde, vermelho e branco. As peças podem ser adiquiridas no site da Golkiper e no clube.

Temporada

O Caeté é um dos times mais novos do estado, tendo sido criado em 2019. O clube se prepara para disputar a terceira edição da Primeira Divisão do Campeonato Paraense. Na estreia, a equipe vai encarar o Castanhal. O duelo ocorre no domingo (19), às 10h, no Complexo Esportivo de Castanhal. A partida terá os portões fechados.

A temporada do Pazarão 2025 começa oficialmente no sábado (18), com o duelo entre Remo e São Francisco, no estádio Mangueirão.