Parazão: Partida entre Caeté e Remo será com os portões abertos; veja como comprar ingresso

O jogo entre Caeté e Remo, válido pela segunda rodada do Campeonato Paraense, será com os portões abertos. O jogo ocorre no próximo domingo (26) e marca a inauguração oficial do estádio Municipal Augusto Corrêa. Com isso, a venda de ingressos foi liberada na última segunda-feira (20).

No primeiro lote, as entradas custam R$ 40 cada. Já no segundo, o preço sobe para R$ 50. Os torcedores podem adquirir os bilhetes em pontos espalhados por Bragança, incluindo a sede do clube, Tracuateua e em Augusto Corrêa.

Conforme a assessoria de comunicação do Caeté, o novo estádio tem capacidade para 3 mil pessoas. Inicialmente, o duelo seria com os portões fechados, mas, segundo o clube, o local foi liberado pelo Corpo de Bombeiros. A equipe de Bragança espera grande público para prestigiar a inauguração e acompanhar de perto o jogo contra o Leão Azul.

Na partida, o Caeté vai em busca da primeira vitória e ponto no Parazão. A o time bragantino perdeu para o Castanhal na primeira rodada. Já o Remo, venceu o São Francisco de goleada e, fora de casa, vai tentar o segundo triunfo seguido.

O duelo entre Remo e Caeté ocorre no próximo domingo (26), às 15h30, no estádio Augusto Corrêa, em Bragança.

Serviço

Remo x Caeté

26/01 - Augusto Corrêa - Bragança-PA

Ingressos: R$ 40 (1º lote) R$ 50 (2º lote)

Ponto de venda

Bragança

SEDE DO CLUBE - ao lado do Hospital Geral

FARMÁCIAS CIB FARMA/INOVA

Feira ao lado do Bradesco

Av Nazeazeno Ferreira, próximo ao Lions

Trevo, em frente a Novolar.

Augusto Corrêa

CIB FARMA/INOVA

LOJAS TeA

PONTO DO EDSON CIGARREIRO

NA GELEIRA - com Nenê do Serradão