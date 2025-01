Com Emerson Sheik, Benjamin Back divulga time de transmissão do Parazão

Após anunciar que o canal no YouTube Benja Me Mucho vai transmitir o Campeonato Paraense de 2025, o jornalista e apresentador Benjamin Back divulgou a equipe que irá transmitir os jogos do Parazão.

Por meio das redes sociais, o dono do canal informou que a bancada terá Rodrigo Cascino, ex-locutor da Fox Sports, na narração e, os ex-jogadores Kléber Gladiador, que teve passagens por Grêmio, Vasco, Palmeiras e Coritiba, Muller, ex-Santos, e Emerson Sheik, que se destacou com a camisa do Corinthians.

O Campeonato Paraense começou no último sábado (18), com a partida entre Remo e São Francisco. A primeira rodada foi concluída no domingo (19), com o restante dos jogos. No entanto, as transmissões no Canal do Benja não começaram. A expectativa é que, já nesta semana, as partidas comecem a ser exibidas.

VEJA MAIS

Além disso, ainda não há detalhes sobre o modelo das transmissões ou quais jogos serão transmitidos, mas é provável que o Canal foque nas partidas de Remo e Paysandu, que são os clubes com as maiores torcidas do Estado.

O Parazão também é transmitido com imagens pela TV Cultura, tanto na TV aberta quanto no YouTube. As negociações da Federação Paraense de Futebol (FPF) com o programa são focadas no digital e buscam atrair mais visibilidade para o futebol paraense.

A segunda rodada do Campeonato Paraense começa no sábado (25), com o jogo entre São Francisco e Castanhal, às 10h. O Paysandu joga no mesmo dia, às 17h, contra o Águia de Marabá, no Zinho de Oliveira. Já o Remo entra em campo no domingo (26), no estádio Augusto Corrêa, para encarar o Caeté.