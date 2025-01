Novo zagueiro do Remo, Klaus já recebeu prêmio da CBF por ensinar massagista de clube a ler

O Remo anunciou, na última quarta-feira (22/01), a contratação do zagueiro Klaus, de 31 anos, que estava atuando no futebol da Grécia. Além do talento e da experiência no esporte, o novo jogador azulino já demonstrou ter um grande coração, sendo premiado com o prêmio “Não é só futebol” da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A premiação do jogador ocorreu em 2021, quando ele ainda atuava no Ceará. Na época, Klaus, que estava lesionado, descobriu que Orlando da Silva, massagista do Vozão há mais de 15 anos, não sabia ler nem escrever. Comovido com a história, o zagueiro estudou e preparou um material especial para ensinar o funcionário do clube a ler e escrever durante o período de recuperação da lesão. Em um mini documentário feito pelo clube, Orlando e Klaus detalham como tudo aconteceu.

“Eu estava no departamento médico, me recuperando de um processo cirúrgico, quando soube da história do Seu Orlando, que ele não sabia ler e queria aprender para ler as palavras de Deus. Então, eu fiz um material, pesquisei, comprei uns livros e começamos”, conta o zagueiro.

Novo contratado do Clube do Remo, Klaus deve chegar a Belém esta semana para realizar exames médicos e testes físicos antes de assinar contrato com a equipe azulina. Além do Ceará, o jogador tem passagens por clubes como Juventude, Internacional, Botafogo, Atlético-GO, RWD Molenbeek (Bélgica) e Iraklis 1908 (Grécia).