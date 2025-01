Remo fecha a contratação do zagueiro Klaus, que estava no futebol da Grécia; veja detalhes

O Remo anunciou na tarde desta quarta-feira (22), a contratação do zagueiro Klaus, de 31 anos, que estava no futebol da Grécia. O anúncio do jogador foi feito pelas redes sociais do clube e também no site oficial do Leão Azul.

O defensor é experiente e com rodagem por clubes nacionais e também de fora do país. Klaus chega a Belém nesta semana para realizar exames médicos e testes físicos, antes de assinar o contrato com o Remo.

Klaus estava defendendo o no Iraklis 1908, da Grécia e aceitou o convite para atuar pelo Remo. Em entrevista ao site oficial do clube azulino, o zagueiro afirmou que está entusiasmado com o retorno ao país e que chega ao Remo para somar.

“Muito feliz em retornar ao Brasil e vestir a camisa do Rei da Amazônia. Chego para somar e ajudar meus companheiros na temporada”, disse.

Além do Iraklis 1908, Klaus também defendeu as cores do Juventude-RS, clube onde iniciou a carreira de atleta de futebol. Jogou também pelo Internacional-RS, Ceará-CE, Botafogo-RJ e Atlético-GO, além do RWD Molenbeek, da Bélgica.

Elenco

Com a chegada do zagueiro Klaus, o Remo agora possui seis defensores no elenco para a temporada de 2025, são eles: Reynaldo [contratado esse ano], Lucão [contratado esse ano], Rafael Castro [remanescente de 2024], Jonílson [cria da base e remanescente de 2024] e o argentino Iván Avariño [contratado esse ano].

Ficha técnica do zagueiro Klaus

Nome completo: William Klaus

Data de Nascimento: 11/01/1994

Idade: 31 anos

Naturalidade: Dois Irmãos (RS)

Altura: 1,87cm

Peso: 79kg

Clubes: Juventude, Internacional, Ceará, Botafogo, Atlético-GO, RWD Molenbeek, Bélgica e Iraklis 1908, da Grécia.