Após quase 4 anos da compra do CT, presidente do Remo afirma que local precisa de melhorias

No dia 4 de junho de 2021, o Clube do Remo, através do então presidente, Fábio Bentes e seu vice Tonhão, adquiriram o Centro de Treinamento do clube, onde atuava o Carajás, em Outeiro. Desde então, o Leão Azul vem fazendo melhorias tímidas e Tonhão, atual presidente azulino, falou dos projetos para o CT e afirmou que o local precisa de investimentos.

Tonhão relatou as dificuldades em se treinar no CT de Outeiro. Para o presidente azulino, o trânsito é um dos entraves, porém, fez questão de citar que o local precisa de atenção e de um investimento alto.

“O CT é uma das nossas metas neste ano, precisa ser feito um investimento lá, pois está precisando dar uma estrutura melhor, para que possamos treinar lá. O CT não é tão longe, mas o trânsito... É difícil ir treinar [em Outeiro] e voltar e treinar novamente. É preciso uma estrutura maior de alojamento, refeitório e isso está sendo estabelecido, no sentido de fazer um projeto macro, onde conforme for a necessidade e as nossas condições financeiras, fazermos por módulo, ainda na nossa gestão, temos que que dar o pontapé inicial nisso, independente de procurarmos investidores que possam entrar nessa empreitada conosco”, disse em entrevista ao jornalista Edson Matoso.

Após quase quatro anos da compra do CT, o Remo quase não utiliza o local com a equipe profissional. Poucos treinamentos foram feitos pela equipe de cima. As categorias de base e a equipe feminina é quem costumam realizar seus treinamentos no local, que fica na Ilha de Outeiro, na grande Belém.

Projetos não faltam para o CT azulino, um deles é a construção de um Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) no local, porém, não saiu do papel. Outros projetos de ampliação de refeitório, dormitórios e construções de mais campos também não foram para a frente.