Agora é oficial! Presidente do Remo confirma a compra do CT do Carajás; assista

O presidente do Remo Fábio Bentes esteve no CT do Carajás em outeiro e oficializou a compra da área, que será o Centro de Treinamento do Leão Azul. O OLiberal havia adiantado a informação no início da semana de forma eclusiva.

"É com muita alegria que anunciamos a aquisição do Centro de Treinamento, para ser o primeiro da história do clube. A partir de agora será o CT do leão, estamos iniciando a análise do que precisa ser feito de forma inicial para treinarmos ainda no mês de junho", disse o presidente Fábio Bentes.

