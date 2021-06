Após reunião, Remo fecha a compra do CT do Carajás; veja valores e formas de pagamento

O Remo caminha a forte para a aquisição e construção do seu Centro de Treinamento. A diretoria do Leão se reuniu na noite de ontem (31), na Sede social e debateu o assunto. Ficou decidido que a área que será adquirida será mesmo a que pertence ao Carajás, em Outeiro, na grande Belém. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Carlos Ferreira e confirmada por OLiberal.com com uma fonte interna do clube azulino.

LEIA MAIS

Ex-presidente bicolor sobre negociar CT com o Remo: 'Paysandu é minha paixão, Carajás é negócio'

Galeria: veja as fotos do CT do Carajás; Remo negocia a compra do terreno

Presidente do Remo visita CT e estádio do Carajás; negociações para a compra continuam

Dono do CT do Carajás detalha negociações com o Remo pelo terreno

VALORES

A reunião foi presidida por Milton Campos, presidente do Condel azulino. Durante o debate foi exposto alguns detalhes que cercam a negociação. O Remo pagará um valor em torno de R$3 a R$3,5 milhões pelo local. Uma entrada entre R$800 mil e R$1 milhão oriunda da cota da Copa do Brasil, valor que já foi desbloqueado pelo Remo na justiça e o restante parcelado até o final de 2023, final da gestão do atual presidente Fábio Bentes.

Hoje presidi uma reunião de grande valor no Condel do @ClubeDoRemo ,presença do presidente Fábio Bentes , Grandes Beneméritos , Beneméritos e Conselheiros, tratamos de um assunto de suma importância: Compra do CT do Clube . #avanteclubedoremo — Milton Campos (@miltoncampos45) June 1, 2021

PROCURA

Foram vistoriadas pela diretoria do Remo 11 áreas espalhadas por Benevides (PA), Marituba (PA), Ananindeua (PA) e também em Belém.

CONHEÇA O CT DO CARAJÁS

AÇÕES FUTURAS

Uma campanha será realizada para ajudar na quitação do CT, além da emissão de novos títulos de sócio remido.

CARAJÁS

O local pertence ao ex-presidente do Paysandu Luiz Omar Pinheiro e seu irmão, Lindomar Pinheiro. O local de mais de 98 mil metros quadrados já possui uma estrutura, como cabine de imprensa, vestiários, dormitórios, sala de fisioterapia, refeitório e cozinha, além de gramado com arquibancada, onde o Carajás mandava seus jogos no Parazão, além de uma extensa área que pode ser explorada pelo Leão Azul.