Invencibilidade do Remo nunca esteve tão ameaçada

Brasiliense 2 x 1 Remo, em 21 de fevereiro. A última derrota do Remo está completando 100 dias hoje. São 17 jogos, com 11 vitórias e 6 empates. Dentro desta série, dois títulos perdidos: Copa Verde e Parazão. Um pouquinho antes, decidiu e perdeu o título da Série C para o Vila Nova e para a Covid. Amanhã, o maior de todos os testes, em jogaço pela Copa do Brasil, contra o todo poderoso Atlético Mineiro, no Baenão.

O Galo vem com a credencial da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, mas de ressaca pela derrota, em casa, para o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro. O time de Cuca tem seis desfalques muito significativos, mas nada que comprometa a grandeza. O Leão Azul está completo e entusiasmado para o jogo que vai medir e revelar o seu real potencial, sobretudo por ser um time imbatível há três meses, mas sem os títulos que esteve perto de conquistar.

Regra pesa contra os gritos anti Eutrópio

O Paysandu é campeão estadual e estreou na Série C pontuando fora de casa, mas o termômetro da torcida segue acusando rejeição ao técnico Vinícius Eutrópio. Entendamos como termômetro as mídias sociais, onde sobram críticas ao desempenho da equipe bicolor no empate com o Tombense.

É muito importante lembrar que agora os clubes só podem registrar mais um técnico no campeonato brasileiro. Ou seja, se o Paysandu demitir Eutrópio e contratar outro técnico, só poderá trocar o substituto pelo atual auxiliar Wilton Bezerra ou outro funcionário habilitado.

BAIXINHAS

*Como Wilton Bezerra no Paysandu, João Neto é a opção no Remo para eventual segunda troca de técnico. Mas, ao contrário do bicolor Vinícius Eutrópio, o azulino Paulo Bonamigo está em alta, com crédito para seguir no cargo por toda a Série B.

*Decidido! O Remo vai comprar mesmo o CT do Carajás. O presidente Fábio Bentes apresentou ontem ao Conselho Deliberativo os termos da negociação de compra do imóvel, com pagamento parcelado até o final da atual gestão. O anúncio oficial da compra deve ocorrer nos próximos dias, tão logo seja feito o primeiro pagamento .

*Cuca (2001) e Eudes Pedro (2019) são dois ex-comandantes do Remo que voltam ao Baenão, amanhã, como técnico e assistente do Atlético Mineiro. Para Cuca, a emoção extra de enfrentar Paulo Bonamigo, que o colocou no Remo no seu início de carreira, há 20 anos.

*Tsunami vem aí, na lateral esquerda do Botafogo/PB, próximo adversário do Paysandu. O paraense de 25 anos, fruto do Remo, fez 28 jogos pelo Leão em 2017. Depois, sete jogos pelo Rio Claro/SP, dois pelo Tubarão/SC, 29 pelo Boa Esporte/MG, dois pelo Cuiabá, nove pelo Manaus e já tem 13 pelo Botafogo da Paraíba nesta temporada.

*Nicolas igualou o seu maior jejum: 11 jogos sem fazer gol. Ele teve esse jejum em 2019, no início da sua história no Papão. Hoje, Nicolas contabiliza 36 gols em 98 jogos com a camisa bicolor, e deverá fazer o centésimo jogo pelo Paysandu na terceira rodada da Série C, contra o Jacuipense, na Bahia.

*Em 2002, com o Mangueirão em obras, tal como agora, Remo recebeu no Baenão e a Ponte Preta, pela Copa do Brasil. Venceu ambos por 2 x 1, empurrado pela torcida, em noites de casa cheia. Amanhã, contra o Atlético/ MG, porém, não haverá público.

*Volante Adriel, fruto do Corinthians, não deu certo no Paysandu e foi dispensado. Lateral esquerdo Igor Fernandes, também fruto do Corinthians, chegando para o Remo, vindo da Ferroviária/SP.