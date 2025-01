Remo: Presidente cita contratações, prazo de janelas de transferências e fala em Série A

O Remo iniciou a temporada 2025 goleando o São Francisco por 5 a 0, na estreia do Campeonato Paraense. Porém, o Leão Azul busca novos jogadores no mercado para tentar reforçar o elenco. O presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, confirmou que o Remo está no mercado buscando atletas, definiu as posições em que o Leão ainda está carente e informou que quatro jogadores devem pintar no Baenão.

Tonhão afirmou que o clube está carente de algumas posições, após análise com o staff e comissão técnica. Segundo o mandatário azulino, o Leão está ativo no mercado e os nomes podem ser anunciados nos próximos dias.

“Ainda estamos precisando de algumas posições pontuais, como mais um zagueiro, um volante marcador e um meio de campo, além de um lateral-esquerdo. Estamos no mercado visando as contratações desses jogadores para fecharmos, até, pelo menos, a próxima janela de transferência”, disse em entrevista ao jornalista Edson Matoso.

Diferente da Série C, competição que o Remo jogou no ano passado, a Série B requer uma preocupação a mais, que são as janelas de transferências. Tonhão falou da preocupação com esse período de contratações e da importância em ter um time forte, para suportar o período em que a janela estiver fechada.

“Nesse ano temos que nos preocupar com a janela de transferência. Teremos uma agora até fevereiro, depois só abre em junho e julho. Então temos que estar com um elenco já formado, de qualidade, para podermos disputar essas competições [Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e início da Série B]”, falou.

Tonhão tem no currículo como presidente o acesso à Série B, no ano passado, além dos acesso e título da Série C em 2005, quando era vice-presidente azulino, e um acesso para a Série A em 1992, quando era vice-diretor do departamento de futebol. Em 2025 o Leão retorna à Segunda Divisão e o pensamento de Tonhão é levar o clube azulino à Série A, mantendo a tradição vitoriosa de quando esteve à frente de cargos importantes no Remo.

“O objetivo do Tonhão é sempre subir, então, agora que estamos na Série B é lógico que queremos a Série A. Na minha campanha para presidente, prometi que seria da Série B e, graças a Deus, eu cumpri. Vamos disputar para tentar chegar à Série A. O sarrafo é mais em cima, mas, estamos formando um time com o pensamento de ir para a Série A. Se vai acontecer, Deus é quem vai dizer lá na frente, mas vamos trabalhar para isso. Ganhar todas as competições que disputarmos, chegar o mais longe na Copa do Brasil e quem sabe, a Série A será o grande projeto para o ano de 2025”, finalizou.