Zagueiro argentino é regularizado e já pode estrear com a camisa do Remo

O zagueiro argentino Ivan Alvariño, contratado pelo Remo no início desta temporada, foi regularizado e já pode jogar pelo clube azulino. O jogador chegou ao Leão Azul no começo deste ano como um dos reforços para a temporada de 2025, mas ainda não havia sido efetivado pela equipe no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

No entanto, o nome do jogador foi regularizado desde a última segunda-feira (20). Com isso, o zagueiro pode fazer sua estreia diante do Caeté, no próximo domingo (26), jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paraense.

Por conta do processo de regularização, Alvariño perdeu a primeira partida do Leão na temporada, que foi contra o São Francisco, na rodada de abertura do Parazão. O time azulino venceu a partida por 5 a 0.

O argentino foi apresentado oficialmente na primeira semana de janeiro e destacou sua empolgação para atuar com a camisa azulina e afirmou que a meta era brigar pelo acesso à Série A.

Jogador está regularizado (Reprodução / BID / CBF)

Ivan tem 23 anos e é cria da base do Boca Juniors, uma das maiores equipes da Argentina. O zagueiro despertou o interesse do clube azulino após sua passagem pelo Amazonas-AM, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

Além da Onça Pintada, o defensor tem uma passagem pelo Guarani-SP, onde ficou entre 2022 e 2023.

A próxima partida do Remo é contra o Caeté, em Bragança. O jogo ocorre no domingo (26), às 15h30, no estádio Augusto Corrêa. O duelo seria com os portões fechados, mas, após nova análise, o local foi liberado para receber torcedores.