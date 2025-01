Três dos quatro emprestados pelo Remo já foram titulares em estaduais em 2025; confira

Três dos quatro jogadores emprestados pelo Remo no início da temporada estão atuando como titulares regulares em suas novas equipes. De acordo com levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, Ronald, Henrique Vigia e Felipinho têm ganhado minutagem em campeonatos estaduais pelo Brasil. Já Paulinho Curuá, titular azulino em várias oportunidades, costuma ser opção no banco de reservas.

Ronald e Henrique Vigia estão no Sãojoseense, do Paraná. Lá, os jogadores atuaram em duas das quatro partidas do Campeonato Paranaense até o momento. Ambos os atletas, inclusive, jogaram por 90 minutos ininterruptos em uma oportunidade: na partida contra o Cianorte, pela terceira rodada.

Quem também tem ganhado minutos é o meia Felipinho, que atua pelo São Bento, time da Série A2 do Campeonato Paulista. O jogador esteve em campo em duas das três partidas da equipe até o momento. Em uma delas, começou como titular.

Já Paulinho Curuá é o único do quarteto que ainda não teve a oportunidade de começar uma partida como titular pelo novo clube. O atleta entrou em campo em todos os três jogos do Grêmio Prudente até o momento, mas sempre saindo do banco de reservas. O clube, assim como o São Bento, também disputa a Série A2 do Campeonato Paulista.

Esta série de empréstimos do Remo faz parte de uma política da direção do clube. O Leão tem liberado jogadores para contratos de empréstimo válidos até o final do estadual. O objetivo do clube é oferecer "oportunidade e experiência" para atletas com baixas minutagens.

O elenco principal do Remo deve voltar a campo neste domingo (26), às 15h30, diante do Caeté, pela segunda rodada do Campeonato Paraense. A partida será disputada no Estádio Municipal de Augusto Corrêa e terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.