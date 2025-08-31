Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo anuncia atacante português João Pedro para reforçar elenco na Série B

O jogador, de 28 anos, já realizou exames médicos e iniciou os trabalhos com o restante do elenco azulino

O Liberal
fonte

Atacante português João Pedro treina, neste domingo (31/8), com elenco azulino no Baenão (Foto: Divulgação/Remo)

O Clube do Remo oficializou, neste domingo (31/8), a contratação do atacante português João Pedro para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador, de 28 anos, já realizou exames médicos e iniciou os trabalhos com o restante do elenco azulino. O atleta ainda aguarda regularização no BID da CBF para estar à disposição no jogo diante do Amazonas. 

Natural de Ponta Delgada, em Portugal, e com dupla nacionalidade da Guiné-Bissau, João Pedro acumula passagens por diversos clubes do futebol europeu. No currículo, atuou por equipes portuguesas como Santa Clara, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães, Trofense e Gil Vicente. Fora de Portugal, jogou pelo Panetolikos, da Grécia, e pelo Bursaspor, da Turquia. Seu último clube foi o Hà Nôi, do Vietnã.

O jogador azulino comentou sobre o novo desafio. "Feliz por vestir a camisa de um clube de tradição no futebol brasileiro. Ansioso para estrear e ajudar meus companheiros na busca pelo acesso", disse.

Com a chegada do novo reforço, o Remo mantém um elenco de aproximadamente 35 jogadores profissionais, número considerado comum em times que disputam competições de calendário extenso como a Série B. Essa composição pode variar ao longo da temporada, em razão de transferências e movimentações no mercado.

Na tabela da Série B, o Remo ocupa a 6ª posição, somando 35 pontos, e ainda tem 14 jogos a disputar até o fim do campeonato. A equipe busca se manter firme na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

sérieb

contratação remo

futebol

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

REFORÇO

Remo anuncia atacante português João Pedro para reforçar elenco na Série B

O jogador, de 28 anos, já realizou exames médicos e iniciou os trabalhos com o restante do elenco azulino

31.08.25 15h02

LEÃO

No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes

O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino

31.08.25 14h38

Análise

‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B

Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade

31.08.25 8h00

SÉRIE B

‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson

Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas.

29.08.25 18h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Análise

‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B

Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade

31.08.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

31.08.25 7h00

FÓRMULA 1

Piastri vence tumultuado GP da Holanda da F-1 e dispara na liderança; Bortoleto é 15º

Os carros voltam à pista no próximo fim de semana, entre 5 e 7 de setembro, no circuito de Monza, para o GP da Itália

31.08.25 12h18

Futebol

CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão!

Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B

21.08.25 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda