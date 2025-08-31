Remo anuncia atacante português João Pedro para reforçar elenco na Série B

O Clube do Remo oficializou, neste domingo (31/8), a contratação do atacante português João Pedro para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador, de 28 anos, já realizou exames médicos e iniciou os trabalhos com o restante do elenco azulino. O atleta ainda aguarda regularização no BID da CBF para estar à disposição no jogo diante do Amazonas.

Natural de Ponta Delgada, em Portugal, e com dupla nacionalidade da Guiné-Bissau, João Pedro acumula passagens por diversos clubes do futebol europeu. No currículo, atuou por equipes portuguesas como Santa Clara, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães, Trofense e Gil Vicente. Fora de Portugal, jogou pelo Panetolikos, da Grécia, e pelo Bursaspor, da Turquia. Seu último clube foi o Hà Nôi, do Vietnã.

O jogador azulino comentou sobre o novo desafio. "Feliz por vestir a camisa de um clube de tradição no futebol brasileiro. Ansioso para estrear e ajudar meus companheiros na busca pelo acesso", disse.

Com a chegada do novo reforço, o Remo mantém um elenco de aproximadamente 35 jogadores profissionais, número considerado comum em times que disputam competições de calendário extenso como a Série B. Essa composição pode variar ao longo da temporada, em razão de transferências e movimentações no mercado.

Na tabela da Série B, o Remo ocupa a 6ª posição, somando 35 pontos, e ainda tem 14 jogos a disputar até o fim do campeonato. A equipe busca se manter firme na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro.