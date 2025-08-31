No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes

O Clube do Remo anunciou, na tarde deste domingo (31/8) que o atacante Matheus Davó não faz mais parte do elenco azulino para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador assinou em comum acordo a rescisão. O time azulino desejou sucesso ao atleta nos próximos desafios da sua carreira.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O atacante Matheus Davó foi contratado pelo Clube do Remo em 27 de maio deste ano. O Leão Azul adquiriu 60% dos direitos federativos do jogador, com um contrato assinado até abril de 2026.

Antes de chegar ao Remo, o atacante passou por diversos clubes, tanto no Brasil quanto no exterior. Sua carreira profissional começou no Guarani, em 2019, onde se destacou. Em seguida, foi contratado pelo Corinthians. Depois de não se firmar no time paulista, foi emprestado para o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, e para o São Bernardo.

Davó não faz mais perte do elenco azulino na Série B (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo)

Ele teve sua melhor temporada da carreira no Bahia, em 2022, na Série B, quando marcou 12 gols em 52 jogos. Em 2023, foi contratado pelo Cruzeiro, e em seguida, foi emprestado para o América-MG e, por fim, para o Mirassol, seu último clube antes de chegar ao Remo. Ele também teve uma passagem pelo Pafos FC, do Chipre.

VEJA MAIS

Desempenho do Leão

Até o final de agosto, o desempenho de Matheus Davó no Clube do Remo foi de 2 gols em 11 jogos. O jogador chegou ao clube no final de maio para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e, apesar de ter se mostrado um atacante veloz e com bons deslocamentos, vem sendo criticado por erros na hora de finalizar, perdendo chances de gol importantes para a equipe.

Retorno ao exterior

Nos bastidores do Baenão, especula-se que Davó deve jogar em um time internacional ainda nesta temporada. A informação foi confirmada à reportagem de O LIBERAL por uma fonte ligada ao clube.

Nota do Clube do Remo

“O Clube do Remo informa que o atacante Matheus Davó não faz mais parte do elenco azulino para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador assinou em comum acordo a rescisão.Desejamos sucesso nos próximos desafios da sua carreira”.