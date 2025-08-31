No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino O Liberal 31.08.25 14h38 Estádio Evandro Almeida, o Baenão (Igor Mota / OLiberal) O Clube do Remo anunciou, na tarde deste domingo (31/8) que o atacante Matheus Davó não faz mais parte do elenco azulino para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador assinou em comum acordo a rescisão. O time azulino desejou sucesso ao atleta nos próximos desafios da sua carreira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O atacante Matheus Davó foi contratado pelo Clube do Remo em 27 de maio deste ano. O Leão Azul adquiriu 60% dos direitos federativos do jogador, com um contrato assinado até abril de 2026. Antes de chegar ao Remo, o atacante passou por diversos clubes, tanto no Brasil quanto no exterior. Sua carreira profissional começou no Guarani, em 2019, onde se destacou. Em seguida, foi contratado pelo Corinthians. Depois de não se firmar no time paulista, foi emprestado para o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, e para o São Bernardo. Davó não faz mais perte do elenco azulino na Série B (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo) Ele teve sua melhor temporada da carreira no Bahia, em 2022, na Série B, quando marcou 12 gols em 52 jogos. Em 2023, foi contratado pelo Cruzeiro, e em seguida, foi emprestado para o América-MG e, por fim, para o Mirassol, seu último clube antes de chegar ao Remo. Ele também teve uma passagem pelo Pafos FC, do Chipre. VEJA MAIS Aproveitamento ofensivo do Remo despanca sob o comando de António Oliveira Desde a chegada do português, o Leão Azul baixou consideravelmente o número de gols marcados, sobretudo pelos atacantes ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade Mesmo com campanhas irregulares na Série B, Remo e Paysandu mantêm sucesso de público O que os times não fazem em campo, a torcida tem feito nas arquibancadas do Brasileiro Desempenho do Leão Até o final de agosto, o desempenho de Matheus Davó no Clube do Remo foi de 2 gols em 11 jogos. O jogador chegou ao clube no final de maio para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e, apesar de ter se mostrado um atacante veloz e com bons deslocamentos, vem sendo criticado por erros na hora de finalizar, perdendo chances de gol importantes para a equipe. Retorno ao exterior Nos bastidores do Baenão, especula-se que Davó deve jogar em um time internacional ainda nesta temporada. A informação foi confirmada à reportagem de O LIBERAL por uma fonte ligada ao clube. Nota do Clube do Remo “O Clube do Remo informa que o atacante Matheus Davó não faz mais parte do elenco azulino para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador assinou em comum acordo a rescisão.Desejamos sucesso nos próximos desafios da sua carreira”. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REFORÇO Remo anuncia atacante português João Pedro para reforçar elenco na Série B O jogador, de 28 anos, já realizou exames médicos e iniciou os trabalhos com o restante do elenco azulino 31.08.25 15h02 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 FÓRMULA 1 Piastri vence tumultuado GP da Holanda da F-1 e dispara na liderança; Bortoleto é 15º Os carros voltam à pista no próximo fim de semana, entre 5 e 7 de setembro, no circuito de Monza, para o GP da Itália 31.08.25 12h18 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22